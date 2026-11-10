FPÖ – Resch: Salztorbrücke: Sima stürzt 12.000 Fahrzeuge ins nächste Stauchaos

Wien (OTS) -

Die angekündigte Sperre der Salztorbrücke für den gesamten Kfz-Verkehr sorgt für massive Kritik. Ab Dienstag müssen täglich rund 12.000 Fahrzeuge auf andere Donaukanalquerungen ausweichen. Für FPÖ-Mobilitätssprecher Klemens Resch ist es unverständlich, dass Verkehrsstadträtin Ulli Sima trotz jahrelanger Kenntnis des Alters und Zustands der Brücke offenbar kein rechtzeitiges und durchdachtes Verkehrskonzept vorgelegt hat. Der chaotische Baustellensommer habe bereits gezeigt, welche Folgen die mangelhafte Planung und fehlende Koordination der zuständigen Ressortverantwortlichen für den Wiener Verkehr haben. „Wenn eine Brücke nicht mehr sicher genutzt werden kann, muss gehandelt werden – das ist klar. Aber dass die Wiener jetzt wieder mit einer nicht durchdachten Autofahrerschikane konfrontiert sind, überrascht leider nicht“, so Resch.

Besonders fragwürdig ist die Ungleichbehandlung der Verkehrsteilnehmer: Pkw, Lkw und Motorräder müssen draußen bleiben, der Citybus 2A darf weiterhin fahren. „Wenn die Brücke tatsächlich so kritisch ist, muss Sima erklären, warum Ausnahmen möglich sind. Wir verlangen die Offenlegung der technischen Messdaten und Berechnungen, die zur Totalsperre geführt haben.“

Bis zum geplanten Neubau müsse zumindest eine eingeschränkte Nutzung für leichte Fahrzeuge unter strengen Sicherheitsauflagen geprüft werden. „Eine wichtige Verkehrsverbindung darf nicht einfach ersatzlos gekappt werden. Sima muss endlich vorausschauend planen, statt die Wiener mit ihrer planlosen Verkehrspolitik ins nächste Stauchaos zu stürzen“, fordert Resch.