  • 10.11.2026, 13:42:02
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  • OTS0129

oe24 auf Platz 1 bei YouTube im ÖWA Social Media Monitor

Schon 383.000 YouTube-Follower für oe24 – Top-Werte auch auf Facebook, Instagram und TikTok

Wien (OTS) - 

Sensationelle Social-Media-Zahlen für oe24 im erstmalig ausgewiesen ÖWA Social Media Monitor für Oktober 2026: Auf YouTube ist oe24 mit 383.000 Followern der mit Abstand größte österreichische Anbieter. Damit liegt oe24 in der YouTube-Ausweisung um mehr als 100.000 Follower vor der Kronen Zeitung (223.000 Follower) und Der Standard (188.000 Follower).

Auch auf den anderen Social-Media-Plattformen erreicht oe24 Top-Werte: Auf Facebook weist der ÖWA Social Media Monitor oe24 538.100 Follower aus, auf Instagram sind es 264.788 Follower und auf TikTok 193.671 Follower.

Desi Fellner, oe24 Head of Social Media: „Mit 383.000 Followern und einem Vorsprung von mehr als 100.000 Followern auf die Konkurrenz ist oe24 auf YouTube die unangefochtene Nummer 1 unter Österreichs Medien. Dieser Spitzenplatz ist ein großartiger Erfolg für unser gesamtes Team und bestätigt unsere konsequente Social-Media-Strategie. Auf diesem Erfolg wollen wir weiter aufbauen, unsere Reichweiten auf allen Plattformen gezielt steigern und unsere Marktposition weiter stärken. Unser Ziel ist klar: oe24 soll auf allen Social-Media-Plattformen die Nummer 1 sein."

Quelle: ÖWA Social Media Monitor, 10/2026, Anzahl Follower pro Anbieter

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oe24 media group GmbH
Tanja Duhovich
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