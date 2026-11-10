AVISO Pressekonferenz „GENERATION ZUKUNFT: Chancen und Herausforderungen der jungen Menschen von heute“

Wien (OTS) -

Junge Menschen sind heute so gut ausgebildet und vernetzt wie kaum eine Generation vor ihnen. Dennoch stehen sie vor großen Zukunftsfragen: Wirtschaftliche Unsicherheit, Klimawandel, Konflikte und soziale Ungleichheit erschweren die selbstbestimmte Lebensplanung – von beruflichen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Perspektiven bis hin zu Partnerschaft und Familiengründung. Umso wichtiger sind Rahmenbedingungen, die jungen Menschen echte Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Zukunft bieten. Der diesjährige Bericht greift diese und zahlreiche weitere Herausforderungen auf und zeigt Lösungswege auf, wie junge Menschen dabei unterstützt werden können, ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.

Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) präsentiert jährlich den Weltbevölkerungsbericht. In Österreich lädt die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF) als offizielle Partnerin gemeinsam mit dem UNFPA und der Österreichischen Parlamentarischen Gruppe für Sexuelle und Reproduktive Gesundheit und Rechte, #parlaandsex, zur Präsentation ein.

Am Podium:

Sabrina Juran, Regionalberaterin für Daten und Bevölkerungsdynamik, Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), Regionalbüro für Lateinamerika und die Karibik, UNFPA

Henrike Brandstötter, Abgeordnete zum Nationalrat, Bereichssprecherin für Frauen, LGBTIQ+, Medien- und Netzpolitik, Entwicklungszusammenarbeit, NEOS, #parlaandsex

Meri Disoski, Abgeordnete zum Nationalrat, Sprecherin für Außen- und Europapolitik, Frauen und Gleichstellung, GRÜNE, #parlaandsex

Bernhard Herzog, Abgeordneter zum Nationalrat, Bereichssprecher für Familien, SPÖ, #parlaandsex

Rebekka Dober, Co-Gründerin und CEO von YEP – Stimme der Jugend

Datum: Donnerstag, 19. November 2026, 10:00 -11:00 Uhr

Ort: Auditorium des Parlaments, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Anmeldung bis 18. November unter [email protected]