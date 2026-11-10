Tierschutz Austria: Nur ein Drittel der Gänseprodukte aus Österreich – Herkunft und Haltung bleiben oft im Dunkeln

Wien/Vösendorf (OTS) -

Aktuelle Zahlen belegen: Im vergangenen Jahr wurden wieder deutlich über 1.200 Tonnen Gänseprodukte nach Österreich importiert. Der Selbstversorgungsgrad liegt bei nur rund einem Drittel. Hauptlieferland ist mit großem Abstand Ungarn (über 950 Tonnen), gefolgt von Polen. Allein an Fettlebern (Foie gras) kamen aus Ungarn über 6 Tonnen.

Obwohl Stopfmast in Österreich längst verboten sind, stammen große Teile der importierten Gänseprodukte aus Ländern, in denen diese Praktiken noch üblich oder möglich sind. Besonders in der Gastronomie fehlt jede verpflichtende Kennzeichnung – Gäste erfahren oft nicht, woher die Martinigans oder andere Gänseprodukte kommen und unter welchen Bedingungen sie gehalten wurden.

„ Es kann nicht sein, dass Stopfmast in Österreich verboten sind, wir aber weiterhin Gänseprodukte aus Ländern importieren, in denen solche Praktiken noch vorkommen. Konsument:innen müssen erkennen können, woher das Fleisch kommt und wie die Tiere gehalten wurden. Deshalb brauchen wir endlich eine verpflichtende Herkunfts- und Haltungskennzeichnung – auch in der Gastronomie “, fordert Hanna Zamernik Konsument:innensprecherin von Tierschutz Austria.

Deshalb fordert Tierschutz Austria: Haltungskennzeichnung jetzt – nicht nur für Gänse. Eine klare Herkunfts- und Haltungskennzeichnung muss für alle tierischen Produkte gelten, im Handel und in der Gastronomie. Petition unterzeichnen unter: https://haltungskennzeichnung.jetzt

Pflanzliche Alternativen und Weidegänse boomen

Doch es gibt auch Licht im Dunkeln. Pflanzenbasierte Produkte boomen. Aus Gründen des Tierwohls, der Umwelt oder der Gesundheit entscheiden sich immer mehr Menschen für pflanzliche Rezepte und reduzieren so ihren Fleischkonsum. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach tierwohlverbesserten Martinigänsen.