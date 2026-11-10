„Hybrider Krieg & Cybercrime: Wie sicher sind wir?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 11. November

Wien (OTS) -

Hacker, Spionage und Sabotage: Russland überzieht Europa mit seinem hybriden Krieg. Parallel dazu sorgen heizende Kühlregale, Bombendrohungen gegen Airlines und staatliche nordkoreanische Hacker mit Milliardenbeute für Verunsicherung. Wie konkret sind die Bedrohungen für Österreich? Wo endet krimineller Online-Betrug und wo beginnt gezielte, politische Destabilisierung? Wie gut sind Staat, Wirtschaft und Bevölkerung auf Angriffe im digitalen Raum vorbereitet? Und was macht die permanente Unsicherheit mit der Gesellschaft und mit dem Vertrauen in Politik, Medien sowie Demokratie?

Darüber diskutieren bei Wolfgang Geier in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 11. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON Peter Vorhofer (Krisenkoordinator und Sicherheitsberater der Bundesregierung), Walter Feichtinger (Politikwissenschafter und Geopolitik-Experte), Robert Lamprecht (Cybersecurity-Experte und Daten-Forensiker, KPMG) und Anna Durnová (Soziologin und Politikwissenschafterin, Universität Wien).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.