Wer die Schule abschließt, muss lesen, schreiben und rechnen können

Wien (OTS) -

„Lesen, Schreiben und Rechnen sind ein wichtiges Fundament für eine erfolgreiche Ausbildung und ein selbstbestimmtes Berufsleben. Am Ende der achten Schulstufe entscheidet sich, welche Türen jungen Menschen offenstehen. Dieses Fundament muss die Schule legen“, sagt Ilkim Erdost, AK-Bereichsleiterin Bildung zu den heute präsentierten Ergebnissen der Kompetenzmessung iKM PLUS. Der Bericht fasst die Erhebungen der Jahre 2023 bis 2025 in der 8. Schulstufe zusammen und zeigt: Weniger als die Hälfte der Schüler und Schülerinnen erreicht die erforderlichen Grundkompetenzen in Mathematik und Lesen. Erdost: „Die Jugendlichen lernen jeden Tag, ihre Eltern bezahlen Nachhilfe und üben nach der Arbeit mit ihren Kindern. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Schule ihren Beitrag leistet. Der wichtigste Hebel dafür ist ein guter Unterricht.“

Soziale Unterschiede

Die iKM PLUS-Ergebnisse zeigen einmal mehr den Zusammenhang zwischen Lernerfolg und der sozialen Ausgangslage der Schulstandorte: Schüler:innen an Schulen mit besonders guter Ausgangslage erreichen oder übertreffen die Bildungsstandards deutlich häufiger als Gleichaltrige an Schulen mit besonders benachteiligter Ausgangslage. „Jede Schule muss Jugendliche so ausrüsten, dass sie in der Lehrausbildung, in der weiterführenden Schule und im Alltag zurechtkommen und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können – und zwar unabhängig davon, in welcher Region oder in welchem Bezirk sie zur Schule gehen“, so Erdost. Die Ergebnisse bestätigen den Handlungsbedarf, den auch andere internationale Studien aufzeigen: Bei PISA zählten zuletzt 28 Prozent der 15- und 16-Jährigen in Lesen und Mathematik zur Risikogruppe. Sie können einfache Texte nicht sinnerfassend lesen oder alltägliche Rechenaufgaben nicht lösen.

Qualität des Unterrichts und bedarfsorientierte Schulfinanzierung

Für die AK ist die Qualität des Unterrichts der entscheidende Hebel. Lesen, Rechnen, Schreiben und Verstehen gehören in den Mittelpunkt, und zwar in allen Fächern und nicht nur in Deutsch und Mathematik. Die Ergebnisse der Kompetenzmessungen müssen an jedem Schulstandort genutzt werden, um im Rahmen der Schulentwicklung bestehende Förderkonzepte zu evaluieren und weiterzuentwickeln, bevor die Lücken noch größer werden. Eine verbindliche individuelle Förderung sollte das Sitzenbleiben verhindern und der Abwärtsspirale schlechter Noten entgegenwirken. Auf Ebene des Schulsystems bestätigen die Ergebnisse zudem die Notwendigkeit, das Chancenbonus-Programm auszuweiten und dauerhaft zu verankern. Schulstandorte mit besonders großen Herausforderungen brauchen zusätzliche Ressourcen.

Lehrkräfte brauchen Zeit für das Unterrichten, Fortbildungen in pädagogischer Diagnostik und individueller Förderung sowie Unterstützung durch multiprofessionelle Teams aus Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und weiterem pädagogischem Personal. Mit dem Chancenbonus für besonders herausgeforderte Schulstandorte, dem Ausbau der Ganztagsschule und der Deutschförderung wurden bereits wichtige Schritte gesetzt. „Diese Maßnahmen gehen in die richtige Richtung und gehören ausgebaut. Jetzt kommt es darauf an, dass sie im Klassenzimmer wirken. Ihr Erfolg zeigt sich daran, ob mehr Jugendliche die Bildungsstandards erreichen und selbstbewusst ihren weiteren Bildungs- und Arbeitsweg gehen können“, so Erdost.