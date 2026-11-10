  • 10.11.2026, 12:05:33
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FPÖ-Dorner: „Brandstifter statt Unschuldslamm: SPÖ hat wirtschaftlichen Niedergang zu verantworten“

Ardo-Krise: SPÖ bei jeder wirtschaftsfeindlichen Maßnahme dabei

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Roten sind bei jeder wirtschaftsfeindlichen Maßnahme dabei und wundern sich dann, wenn Unternehmen reihenweise abwandern oder schließen. Die SPÖ spielt gerne das Unschuldslamm, ist aber in Wahrheit der Brandstifter in diesem Land“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Wirtschaftssprecher LAbg. Dieter Dorner die scheinheilige Haltung der Sozialdemokraten, beispielsweise aktuell in der Ardo-Causa.

„SPÖ-Finanzminister Marterbauer belastet unseren Wirtschaftsstandort mit Rekordsteuern, selbst an der Flugabgabe krallt er sich fest. Die Arbeits- und Sozialministerin streckt den Zeigefinger und ermahnt. Die hohen Energie- und Produktionskosten und der Bürokratie-Wahnsinn manövrieren währenddessen unsere Wirtschaft immer mehr in den Abgrund, und die Bundesregierung übt sich in Selbstinszenierung und Realitätsverweigerung. Diese Bundesregierung hat ein gänzlich wirtschaftsfeindliches Umfeld geschaffen. Die Bevölkerung traut der Bundesregierung keine Trendwende zu und setzt ihre Hoffnungen in die nächste Regierung unter FPÖ-Führung“, schließt Dorner.

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