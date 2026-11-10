ÖVP Wien fordert Prüfung der Kinder- und Jugendhilfe

Wien (OTS) -

Die ÖVP Wien hat heute, Dienstag, bei einer Pressekonferenz angekündigt, den Stadtrechnungshof um „Prüfung konkreter Trägerorganisationen sowie ihrer sozialpädagogischen Vertragseinrichtungen inklusive Kontrollleistung der MA 11“ zu ersuchen.

Markus Figl, ÖVP Wien-Landesparteiobmann und Bezirksvorsteher der Inneren Stadt sowie Gemeinderätin Sabine Keri forderten „Aufklärung und Transparenz“. „Im Zentrum stehen die Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht bei den Eltern aufwachsen. Hier hat die Stadt die Aufgabe, ihnen Schutz, Geborgenheit und eine verlässliche Betreuung zu bieten“, erläuterte Figl.

Es gebe einen Mangel an Krisen- und Pflegeeltern, überlastete Krisenzentren und eine „immer prekärer werdende Situation“ in Wohngemeinschaften, die Jugendliche betreuen, führte Figl aus, der „Unstimmigkeiten im System der MA 11“ ortete. 2025 habe die Stadt Wien rund 4.000 Kinder und Jugendliche in voller Erziehung betreut, davon 1.401 in privaten Vertragseinrichtungen im Auftrag der MA 11. Die Zahl der so betreuten Kinder und Jugendlichen sei in den vergangenen fünf Jahren um knapp zehn Prozent gestiegen. Zugleich seien die Ausgaben für private sozialpädagogische Einrichtungen in diesem Zeitraum um mehr als 70 Prozent gestiegen, so Figl. Für betreute Kinder und Jugendliche erhalten Vereine Tagsätze, bei „Einzelwohnprojekten“ würden laut Anfragebeantwortungen 2026 bis zu 1.675,13 Euro pro Tag und Kind ausgegeben, so die ÖVP Wien. Es gebe „die Annahme, dass das Geld nicht immer dort landet, wo es vorgesehen ist – nämlich bei den Kindern, die Betreuung brauchen“, kritisierte Figl. Daher werde nun ein Ersuchen an den Stadtrechnungshof eingebracht, um „zu prüfen, wie die Mittel verwendet werden.“

Gemeinderätin Sabine Keri führte am Beispiel der sozialpädagogischen Einrichtung „Oase“ aus, dass der Stadtrechnungshof bereits sehr hohe Tagsätze sowie monatliche Mietkosten von rund 10.000 Euro für ein Einfamilienhaus kritisiert habe.

Bei der Einrichtung „Homebase“ würden ebenfalls sehr hohe Betreuungskosten sowie mögliche familiäre Verbindungen zur MA 11 und medial bekannt gewordene Vorwürfe zur Betreuungsqualität Fragen aufwerfen, so Keri. Von rund zwanzig Kindern in Wien in Einzel-Wohnprojekten seien derzeit zehn Kinder über „Homebase“ untergebracht, so Keri. „Wir wollen sicher gehen, dass das Geld bei den Kindern ankommt“, schloss die Gemeinderätin.

Weitere Informationen: Klub der Wiener ÖVP, Pressestelle: 01/4000-81905 (Schluss) (Schluss) mag