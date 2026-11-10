IV zu iKM PLUS: Alarmierende Bildungsdefizite in der Sekundarstufe I erfordern entschlossenes Handeln

Wien (OTS) -

Die heute präsentierten iKM PLUS Ergebnisse für die 8. Schulstufe sowohl in der AHS-Unterstufe als auch in der Mittelschule sind ernüchternd und zeigen aus Sicht der Industriellenvereinigung (IV) deutlichen Handlungsbedarf im österreichischen Bildungssystem auf. 59 Prozent der Schülerinnen und Schüler erreichen in Deutsch-Lesen nicht die erforderlichen Grundkompetenzen, in Mathematik sind es sogar 60 Prozent.

„Wir sprechen über künstliche Intelligenz, Digitalisierung und die Berufe der Zukunft – und gleichzeitig können viel zu viele Jugendliche nach acht Jahren Schule nicht ausreichend sinnerfassend lesen und haben gravierende Schwächen in Mathematik. Mit diesem Befund dürfen wir uns keinesfalls abfinden. Die aktuellen Ergebnisse sind ein unmissverständlicher Auftrag, unser Bildungssystem rasch und grundlegend zu verbessern“, zeigt sich Gudrun Feucht, Bereichsleiterin für Bildung und Gesellschaft in der IV, alarmiert und ergänzt: „Mit den bisherigen Maßnahmen wie dem Chancenbonus, der Stärkung der Deutschförderung und dem zweiten verpflichtenden Kindergartenjahr wurde schon viel auf den Weg gebracht. Es gilt nun die grundlegende und gezielte Förderung an den Schulstandorten weiter voranzutreiben.“

„Vor 250 Jahren war die Einführung der allgemeinen Unterrichtspflicht eine bildungspolitische Errungenschaft. Heute muss unser Anspruch sein, dass jedes Kind auch tatsächlich lesen, schreiben und rechnen lernt. Dafür brauchen wir wie auch im Regierungsprogramm verankert eine verbindliche Bildungspflicht, die durch gezielte individuelle Förderung von der ersten bis zur achten Schulstufe sicherstellt, dass jedes Kind diese grundlegenden Fähigkeiten erwirbt“, fordert Gudrun Feucht ein.

Die Förderung müsse allerdings schon deutlich früher ansetzen: „Wenn Jugendliche mit 14 Jahren die Grundkompetenzen nicht beherrschen, wurde viel zu lange zu wenig getan. Wir dürfen nicht erst am Ende der Pflichtschule versuchen zu reparieren, was in den ersten Bildungsjahren versäumt wurde“, so Feucht. Die IV fordert daher eine rasche Qualitätsreform der Elementarbildung mit bundesweit verbindlichen Standards, systematischer Sprachförderung, qualifiziertem Personal und einem besseren Übergang zwischen Kindergarten und Volksschule. An Bund, Länder und Gemeinden appelliert die Industriellenvereinigung abschließend: „Der politischen Einigung zur Reformpartnerschaft Bildung müssen nun konkrete Umsetzungsschritte folgen, damit alle Kinder unabhängig von ihrem Wohnort die bestmöglichen Startchancen erhalten.“