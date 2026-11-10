  • 10.11.2026, 11:47:32
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  • OTS0108

„ZIB Talk“ mit Simone Stribl zum Thema „Junge Täter: Strafen schon ab zwölf Jahren?“

Am 10. November um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Wenn Kinder schwere Straftaten begehen, stellt sich die Frage nach den Konsequenzen. Soll Österreich die Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre senken? Vor allem aus den Bundesländern kommen entsprechende Forderungen. Die Befürworter argumentieren mit klaren Konsequenzen bei schweren Straftaten und einem besseren Opferschutz. Kritiker warnen vor einer Kriminalisierung von Kindern und setzen auf Prävention und gezielte Unterstützung. Welche Konsequenzen hätte eine Herabsetzung der Strafmündigkeit? Und welche Maßnahmen sind im Umgang mit strafauffälligen Kindern tatsächlich wirksam? Darüber diskutieren am Dienstag, dem 10. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“:

Christian Dörfel, Jugendlandesrat Oberösterreich, ÖVP
Selma Yildirim, SPÖ-Justizsprecherin
Sascha Flatz, Strafverteidiger
Katharina Beclin, Kriminologin

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