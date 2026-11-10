KI Challenge 2026: Die besten Ideen für die Sozialversicherung ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Wie kann Künstliche Intelligenz Versicherten helfen, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden? Wie kann sie die Versorgungsplanung unterstützen und die Verarbeitung statistischer Daten erleichtern? Diesen Fragen stellten sich die 84 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 31 Teams bei der KI Challenge 2026. Innerhalb von 24 Stunden entwickelten sie Prototypen für konkrete Aufgaben aus der Sozialversicherung.

Veranstaltet wurde die Challenge am 5. und 6. November vom Dachverband der Sozialversicherungsträger gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien. Das Format brachte Know-how aus Wirtschaft, Forschung und Ausbildung mit konkreten Fragestellungen der Sozialversicherung zusammen. Im Mittelpunkt standen neue Lösungsansätze und die Frage, welchen praktischen Mehrwert KI bieten kann.

Die prämierten Lösungen

Den ersten Platz belegte IONVO. Das Team widmete sich dem zweiten Use Case.

Auf Platz zwei folgte das Team „Ananas und Freunde“ mit einer Lösung für den dritten Use Case.

Den dritten Platz erreichte Team „Risky Business“ mit einer Lösung für den ersten Use Case.

Von verständlichen Befunden bis zur besseren Versorgungsplanung

Zur Auswahl standen drei Aufgabenstellungen, die unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von KI aufzeigen:

Orientierung für Versicherte : Ein digitaler Gesundheits- und Sozialversicherungsassistent soll Fragen zu Leistungen beantworten, medizinische Dokumente verständlich erklären und passende Ansprechstellen aufzeigen. Im Vordergrund steht nicht die Diagnose, sondern die Unterstützung auf dem Weg zur richtigen Information und Leistung.

Entscheidungshilfe für das Gesundheitssystem : Ein KI-gestütztes Simulationswerkzeug soll mögliche Folgen von Veränderungen abschätzen helfen, etwa wie sich der Ausbau der Telemedizin auf Versorgung, Personalbedarf oder Wartezeiten auswirken könnte.

Unterstützung bei statistischen Auswertungen: Ein KI-Assistent soll helfen, bestehende Statistikprogramme an neue gesetzliche oder fachliche Anforderungen anzupassen, damit Auswertungen weiterhin korrekte und konsistente Ergebnisse liefern.

Die KI-Challenge zeigt, was möglich ist, und dass Innovation und hoher Datenschutz keine Gegensätze sein müssen: richtig und verantwortungsvoll eingesetzt, können Technologie und Digitalisierung dazu beitragen, das Gesundheitssystem effizienter zu machen, die Versorgungsqualität für die Versicherten noch weiter zu verbessern und die tägliche Arbeit für medizinischen Personal zu erleichtern. Ich gratuliere den Gewinnerteams im Namen des gesamten Dachverbands der Sozialversicherungsträger zum wohlverdienten Sieg bei der diesjährigen KI-Challenge., so Peter McDonald, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

Wiener Know-how für konkrete Herausforderungen

„Wien hat die Talente, die Unternehmen und das Know how, um die Chancen Künstlicher Intelligenz aktiv zu nutzen. Bei der KI Challenge wird daraus ganz konkrete Praxis. In nur 24 Stunden entstanden neue Lösungsansätze für reale Herausforderungen. Genau dieses Zusammenspiel von Innovation, Unternehmergeist und Anwendung stärkt unseren Wirtschaftsstandort“, sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

Rückfragen:

Nikolaus Wimmer, BA BA MA

Dachverband der Sozialversicherungsträger

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Mag. Marion Ziegelwanger

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