Grüne Wien/Berner zu MA 11: „Kinder- und Jugendhilfe braucht echte Qualitätsoffensive – keine bloße Verwaltung”

Wien (OTS) -

„Die dauerhafte Überlastung der Kinder- und Jugendhilfe ist kein Zufall, sondern das Ergebnis politischer Versäumnisse. Statt bloßer Verwaltung braucht es jetzt endlich eine echte Qualitätsoffensive bei der MA 11. Das Wohl aller Kinder und Jugendlichen in Wien muss uns allen ein Anliegen sein”, betont die Familiensprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner. Anlässlich der heutigen Pressekonferenz der Wiener Volkspartei betont Berner weiter: “Beim Wohl von Kindern und Jugendlichen muss es vor allem um die Qualität der Betreuung gehen. Auch in Zeiten des Budgetdrucks dürfen weder der Kinderschutz in Gefahr kommen noch Mitarbeiter:innen weiter in die Überlastung getrieben werden. Das bedroht ein ohnehin schon prekäres Hilfssystem weiter.”



Im Zuge der Kürzungen soll in den bereits überlasteten Krisenzentren die zulässige Belegung noch weiter erhöht werden. “Statt durch strukturelle Verbesserungen für eine Entlastung der Kinder und des Personals zu sorgen, planen Stadträtin Emmerling und die MA 11, die Unterversorgung noch zu verstärken”, kritisiert Berner.

Hinzu kommt die anhaltende Kritik an der von Stadträtin Emmerling forcierten „Auszeit-WG”: Fachleute sind sich weitgehend einig, dass Zwang und Strafe allein keine nachhaltigen Verhaltensänderungen bewirken. Auch der Verfassungsdienst übte jüngst Kritik an der „Auszeit-WG” wegen fehlender rechtlicher Grundlagen. Die Grünen fordern einen Fokus auf nachhaltige Konzepte bei der Arbeit mit gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen. “Es braucht langfristige Eins-zu-eins-Betreuung, damit ein Vertrauensaufbau tatsächlich stattfinden kann. Und die MA 11 muss bei verhaltensauffälligen Kindern viel früher aktiv werden, das heißt konkrete sozialtherapeutische Angebote setzen.”



„Kinder und Jugendliche in akuten Krisen erhalten derzeit nicht den Schutz, den sie dringend brauchen. Fachkräfte können nicht jene Qualität leisten, die es in diesen Situationen braucht. Wir Grüne werden weiter Druck machen, damit die schweren Mängel in der Kinder- und Jugendhilfe endlich behoben werden”, so Berner abschließend.