Bürgermeister Ludwig ehrte Wolfgang Katzian mit Goldenem Ehrenzeichen

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig hat gestern, Montag, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian anlässlich dessen 70. Geburtstags mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Die Überreichung fand im Wilhelmine-Moik-Saal im ÖGB-Catamaran statt. Gewürdigt wurden Katzians langjährige Leistungen für die arbeitende Bevölkerung sowie sein Beitrag zur Gestaltung einer offenen und demokratischen Gesellschaft.

„Wolfgang Katzian ist ein Fels in der Brandung. Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen braucht es Persönlichkeiten, die Orientierung geben, Verantwortung übernehmen und konsequent für soziale Gerechtigkeit eintreten“, betonte Bürgermeister Ludwig. „Mit seinem Einsatz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat er unsere Stadt und unser Land über Jahrzehnte hinweg mitgestaltet.“

Ludwig hob insbesondere Katzians Handschlagqualität und sozialpartnerschaftliche Verlässlichkeit hervor. Hartnäckigkeit in der Sache und die Bereitschaft zum Kompromiss zeichneten seinen Einsatz ebenso aus wie der Blick auf die Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt – von der Digitalisierung bis zum Klimawandel.

„Wolfgang Katzian steht für eine Sozialpartnerschaft, die nicht beim Benennen von Problemen stehen bleibt, sondern verhandelt, gestaltet und Lösungen ermöglicht“, so Ludwig. „Er verbindet klare Positionen mit der Bereitschaft, gemeinsam etwas weiterzubringen. Das ist eine wichtige Grundlage für sozialen Zusammenhalt und eine starke Demokratie.“

Zum Abschluss gratulierte der Bürgermeister Katzian zum runden Geburtstag und würdigte dessen Gestaltungswillen: „Auch angesichts großer Herausforderungen richtet Wolfgang Katzian den Blick nach vorne. Sein Einsatz gilt einer lebenswerten und friedlichen Zukunft, in der die Interessen der arbeitenden Menschen nicht zu kurz kommen. Dafür gebühren ihm unser Dank und diese hohe Auszeichnung.“

Zur Person

Wolfgang Katzian begann seine gewerkschaftliche Laufbahn 1977 als Jugendsekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA). Nach mehreren leitenden Funktionen wurde er 2000 GPA-Bundesgeschäftsführer und 2005 Vorsitzender der Gewerkschaft. Ab 2009 stand er der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter*innen vor. Seit Juni 2018 ist er Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, seit Mai 2023 auch Präsident des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Von 2007 bis 2018 war Katzian zudem Präsident des FK Austria Wien; in diese Zeit fielen der Meistertitel 2012/13 und der Einzug in die Gruppenphase der UEFA Champions League.

(Schluss) red