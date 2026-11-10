Souveräne KI für die Cyberabwehr aus Wien: CyberACI geht mit selbst entwickeltem Sprachmodell in den Betrieb

Wien (OTS) -

Das Wiener KI-Startup CyberACI entwickelt ein eigenes Sprachmodell für die Cyberabwehr. Seine KI-gestützte Sicherheitsplattform Minerva ist bereits bei Kunden in der EU im Einsatz und wird derzeit bei einem Betreiber kritischer Infrastruktur in Österreich erprobt. Die Plattform unterstützt Sicherheitsteams rund um die Uhr, indem sie zeitaufwendige Vorarbeiten automatisiert und so eine schnellere Reaktion auf potenzielle Bedrohungen ermöglicht. Die Entscheidungshoheit bleibt dabei stets beim Menschen. Seit September 2026 läuft die Minerva-KI bei einem österreichischen Cloud-Betreiber. Die Daten der Kund:innen bleiben dabei in deren eigener Infrastruktur. CyberACI ist im Coworking Hub der AI Factory Austria AI:AT in Wien-St. Marx angesiedelt und erhielt über das Netzwerk Zugang zu technischer Infrastruktur, fachlicher Expertise und wichtigen Partnern.

Wie relevant solche Lösungen sind, zeigen die jüngsten Entwicklungen in der Cybersicherheit. Anfang November wurden in mehreren europäischen Ländern die Kühlsysteme von Supermärkten manipuliert, im Oktober sorgten kritische Sicherheitslücken in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP für Warnungen der Behörden. Die Beispiele verdeutlichen, wie vielfältig die Bedrohungen für Unternehmen und kritische Infrastrukturen geworden sind. Zugleich eröffnet KI auch Angreifern neue Möglichkeiten, Schwachstellen schneller aufzuspüren und Angriffe zu automatisieren. Umso wichtiger sind Technologien, die Bedrohungen früh erkennen und Sicherheitsteams eine rasche Reaktion ermöglichen. CyberACI arbeitet an dieser technologischen Frontlinie mit einer KI-Lösung, die Sicherheitsteams bereits unter realen Bedingungen unterstützt.

Minerva nimmt Sicherheitsteams die Vorarbeit ab

In IT-Sicherheitszentralen gehen täglich tausende Warnmeldungen ein, doch nur ein kleiner Teil davon deutet auf einen tatsächlichen Cyberangriff hin. Gleichzeitig steigt die Geschwindigkeit der Angriffe, während erfahrene Sicherheitsanalyst:innen schwer zu finden sind. Hier setzt CyberACI an: In Minerva übernehmen mehrere spezialisierte KI-Agenten unterschiedliche Aufgaben. Sie priorisieren Warnmeldungen, gleichen diese mit den Logdaten des Unternehmens ab, prüfen neu bekannt gewordene Sicherheitslücken eigenständig und bereiten Handlungsempfehlungen vor. Was Minerva selbstständig tun darf, etwa einen kompromittierten Rechner nachts oder am Wochenende isolieren, legen die Sicherheitsteams vorab fest. Alle anderen Entscheidungen treffen weiterhin Menschen.

Die Plattform lernt die Umgebung der Kund:innen laufend kennen, von der klassischen IT bis zu Industrie- und Steuerungsanlagen: welche Systeme kritisch sind, welche Vorgaben das Sicherheitsteam gemacht hat und wie frühere Vorfälle bewertet wurden. Mit diesem Wissen sucht Minerva auch proaktiv nach Angreifern, die noch gar keinen Alarm ausgelöst haben. Dabei arbeitet die Plattform mit den Sicherheitswerkzeugen, die die Kund:innen bereits im Einsatz haben, statt sie zu ersetzen.

Technologisches Herzstück der Plattform ist ein selbst entwickeltes, auf Cybersicherheit spezialisiertes Sprachmodell auf Open-Source-Basis. CyberACI setzt damit auf eine eigene KI-Lösung statt auf die direkte Einbindung externer KI-Dienste. Das macht das Unternehmen unabhängiger von einzelnen KI-Anbietern und ermöglicht Organisationen mit hohen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen, Minerva vollständig im eigenen Rechenzentrum zu betreiben.

Souveräne KI-Rechenleistung aus Österreich

Für das Pilotprojekt bei einem Betreiber kritischer Infrastruktur musste CyberACI eine zentrale Anforderung erfüllen: Die sensiblen Sicherheitsdaten bleiben in der Infrastruktur der Kund:innen, und auch die KI-Verarbeitung darf Österreich nicht verlassen. Für den Betrieb des Sprachmodells benötigte das Startup daher einen Anbieter mit leistungsfähiger GPU-Infrastruktur im Inland.

Über die AI Factory Austria wurde CyberACI im Rahmen des Projekts gezielt mit Exoscale, dem Cloud-Anbieter von A1 Digital, zusammengebracht. Dadurch konnten die von A1 der AI Factory zur Verfügung gestellten Rechenressourcen für das konkrete Kundenprojekt eingesetzt werden. Im September 2026 verlagerte CyberACI schließlich den Betrieb seines Sprachmodells zu Exoscale. Der Anbieter stellt dafür eigens reservierte Grafikprozessoren (GPUs) bereit und übernimmt die zugrunde liegende Infrastruktur. Die KI-Berechnungen erfolgen in Wien, die Plattform selbst und die Sicherheitsdaten bleiben in der Umgebung der Kund:innen. Damit können auch Organisationen mit hohen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen, etwa Energieversorger und Banken, Minerva nutzen, ohne eigene GPU-Infrastruktur aufbauen zu müssen. Für sie spielen regulatorische Vorgaben wie NIS2, in Österreich seit 1. Oktober 2026 als NISG 2026 in Kraft, und DORA eine wichtige Rolle.

Aus der Zusammenarbeit ist inzwischen mehr als eine reine Kundenbeziehung geworden. CyberACI testet neue Dienste von Exoscale mit Daten aus dem eigenen Testlabor bereits vor deren allgemeiner Verfügbarkeit und bringt Erfahrungen aus dem Einsatz in deren Weiterentwicklung ein.

„ Wir leben im Zeitalter von KI gegen KI – und Europa muss sich dafür rüsten. Sicherheitsteams wollen KI nutzen, ohne ihre sensibelsten Daten aus der Hand zu geben. Bei Minerva bleiben die Daten beim Kunden, und die KI rechnet in Wien statt irgendwo in Übersee. Auf diesem Weg war die AI Factory Austria ein wichtiger Beschleuniger. Die Zusammenarbeit mit Exoscale ist für uns sehr wertvoll. “ Asif Safdary, Founder & CEO von CyberACI

„ CyberACI zeigt ein weiteres Mal, wie zentral eine moderne und souveräne Infrastruktur für Innovationen aus Europa ist. Höchste Sicherheitsanforderungen und europäische Regulierung stehen in keinem Widerspruch zu einer performanten und eigenständigen KI-Lösung für ein eigenes Sprachmodell auf dedizierten GPUs in Österreich. Genau für solche Anwendungen stellen wir unsere Exoscale Dienste bereit - basierend auf der aktuellsten NVIDIA Technologie. “ Mathias Nöbauer, Director Cloud bei A1 Digital und CEO von Exoscale

„ Mit CyberACI haben wir ein Unternehmen bei uns im Hub, das an Lösungen für eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit arbeitet: dem Schutz vor Cyberangriffen. Gerade bei der Entwicklung solcher KI-Technologien kommt es darauf an, dass Startups Zugang zu Forschung, Rechenleistung und den richtigen Partnern haben. Genau hier setzen wir mit unserem Netzwerk an .“ Karl Kugler, Co-Lead der AI Factory Austria AI:AT

Vom Expertenwissen zum Einsatz in der Praxis

Neben der technischen Infrastruktur unterstützte die AI Factory Austria CyberACI auch dabei, Kontakte zu wichtigen Partnern aus Industrie und Forschung aufzubauen. Über eine gezielte Vermittlung entstand der Kontakt zu einem großen europäischen Anbieter von Cybersicherheitsdiensten. Dieser öffnete dem Startup den Zugang zu einer geschützten IT-Sicherheitsumgebung, in der CyberACI seine Technologie zur Analyse von Protokolldaten erproben kann.

Gemeinsam mit der AI Factory Austria hat CyberACI in mehreren Arbeitssitzungen eine Forschungsfrage herausgearbeitet, die über Minerva hinaus für die gesamte Cyberabwehr zählt: Wie wenig Information braucht ein

KI-System, um Sicherheitswarnungen verlässlich einzuordnen, und woran erkennt es, dass die Information nicht reicht? Um das zu beantworten, braucht es einen realistischen Datensatz bereits bewerteter Sicherheitswarnungen, an dem sich solche Systeme testen und verbessern lassen. CyberACI bringt dafür sein Wissen aus dem Alltag der Sicherheitsteams ein, AI:AT stellt den Kontakt zu passenden Expert:innen aus ihrem Forschungsnetzwerk her.

„ Eine KI-Lösung muss sich nicht nur technisch bewähren, sondern auch unter realen Bedingungen funktionieren. Dafür brauchen Startups Zugang zu Forschung, spezialisierten Fachleuten und anspruchsvollen Anwendungsumgebungen. CyberACI zeigt, wie wichtig diese Verbindung ist, um aus innovativen Ideen Lösungen für den praktischen Einsatz zu machen. “ Markus Stöhr, Co-Lead der AI Factory Austria AI:AT

Gerade in der Cybersicherheit entscheidet sich der Wert neuer Technologien dort, wo sie im Alltag bestehen müssen. Mit Minerva geht CyberACI diesen Weg: von der Entwicklung eines eigenen Sprachmodells hin zu einer Plattform, die Sicherheitsteams bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt.

Über CyberACI

CyberACI ist ein Wiener Startup für Cybersicherheit mit künstlicher Intelligenz. Mit Minerva entwickelt das Unternehmen eine souveräne Plattform, in der spezialisierte KI-Agenten Sicherheitsteams rund um die Uhr unterstützen: Sie ordnen Warnmeldungen ein, spüren Bedrohungen auf und bereiten die Reaktion auf Vorfälle vor. Minerva arbeitet mit einem selbst entwickelten Sprachmodell und läuft im Rechenzentrum der Kund:innen. Das Unternehmen wurde von der FFG und der Wirtschaftsagentur Wien gefördert.

CyberACI machte 2026 auch mit mehreren Auszeichnungen auf sich aufmerksam: Im Mai gewann das Startup beim Connect Day 26 zwei Pitch-Preise, im Herbst folgte Silber beim Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich in der Sonderkategorie „Born Global Champion“.

A1 Digital ist ein vertrauenswürdiger europäischer Partner für digitale Infrastruktur und Lösungen, der sich auf Cloud, Konnektivität, IoT, Netzwerke und Cybersicherheit spezialisiert hat, mit dem Ziel, Unternehmen gemeinsam in eine souveräne digitale Zukunft zu führen. Als Teil der A1 Telekom Austria Group unterstützt A1 Digital Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors mit sicheren und skalierbaren digitalen Lösungen in ganz Europa.

Weitere Informationen: www.a1.digital und www.exoscale.com

Über die AI Factory Austria AI:AT

Die AI Factory Austria AI:AT ist Österreichs nationale AI Factory im Rahmen des EuroHPC Joint Undertaking. Sie wird gemeinsam vom AIT Austrian Institute of Technology und Advanced Computing Austria (ACA) geleitet und durch ein österreichweites Konsortium umgesetzt.

Die Partner im Konsortium sind: TU Wien, Universität Wien, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Universität Innsbruck, TU Graz, Johannes Kepler Universität Linz (JKU), Institute of Science and Technology Austria (ISTA), die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), INiTS, Vienna's High-Tech Incubator, sowie EODC, Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring GmbH.

AI:AT kombiniert KI-optimierte Hochleistungsinfrastruktur mit einem physischen Hub und unterstützt Organisationen aus Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und angewandter Forschung als marktneutraler, unabhängiger Zugangspunkt entlang der KI-Reise, vom ersten Use Case bis zur praktischen Umsetzung.

Weitere Informationen: www.ai-at.eu

Funding Acknowledgement

Die AI Factory Austria AI:AT wird durch das European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) im Rahmen des Fördervertrags Nr. 101253078 kofinanziert. Das Joint Undertaking wird unterstützt durch das Horizon-Europe-Programm der Europäischen Union sowie Österreich (BMIMI/FFG).

Rückfragen & Kontakt