Ernährungstherapie in der Onkologie: Medizinischer Nutzen mit wirtschaftlichem Potenzial

Wien (OTS) -

Branchengruppe Klinische Ernährung fordert, den medizinischen Nutzen und die wirtschaftlichen Auswirkungen strukturierter Ernährungstherapie stärker in Versorgungsentscheidungen einzubeziehen.

Klinische Ernährung kann in der Onkologie nicht nur den Therapieverlauf unterstützen, sondern auch gesundheitsökonomisch relevant sein. Das zeigte das von der Branchengruppe Klinische Ernährung ausgerichtete Industriesymposium "Ernährung rechnet sich - gesundheitsökonomische Aspekte der onkologischen Ernährungstherapie" im Rahmen der AKE-Herbsttagung im Tech Gate Vienna. Im Mittelpunkt stand die Keynote von Dr. Anna Vavrovsky zu gesundheitsökonomischen Bewertungsansätzen und zum wirtschaftlichen Potenzial strukturierter Ernährungstherapie.

Wirtschaftlichkeit ist mehr als Kosteneinsparung

Wirtschaftlichkeit bedeutet nicht ausschließlich Kosteneinsparung. Entscheidend ist vielmehr, welchen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen eine Maßnahme im Verhältnis zum notwendigen Ressourceneinsatz schafft. Auch eine Intervention, die zunächst zusätzliche Ausgaben verursacht, kann wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn sie den Therapieverlauf verbessert und dadurch gesundheitlichen Mehrwert schafft.

Eine aktuelle österreichische Modellrechnung von Vavrovsky/Hochreiter verdeutlicht das mögliche gesundheitsökonomische Potenzial einer strukturierten Ernährungstherapie bei onkologischen Patient:innen. Unter den im Modell getroffenen Annahmen tragen unter anderem weniger Therapieabbrüche, toxische Nebenwirkungen und kostenintensive stationäre Aufenthalte zu einem berechneten Netto-Return-on-Investment von 10,8 bei.*

"Wer den Nutzen onkologischer Therapien maximieren will, muss auch die Ernährungstherapie systematisch berücksichtigen. Sie kann dazu beitragen, Therapieverläufe zu stabilisieren und vermeidbare Folgekosten zu reduzieren. Deshalb muss ihr medizinischer und ökonomischer Wert in Versorgungs- und Budgetentscheidungen sichtbar werden - auf Basis transparenter Daten und nach denselben Bewertungsmaßstäben wie bei anderen medizinischen Interventionen." Stellungnahme der Branchengruppe Klinische Ernährung: Christoph Dungl (B. Braun), Christoph Kollmann (Fresenius Kabi), Monika Fahrner (Nestlé Health Science), Tatjana Hobbhahn (Danone Nutricia), Veronika Winkler (Baxter)

Medizinischen Nutzen und Budgetwirkung getrennt betrachten

Gesundheitsökonomische Bewertungen benötigen unterschiedliche Perspektiven. Während Kosten-Effektivitäts-Analysen den zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen einer Intervention den damit verbundenen Kosten gegenüberstellen, untersucht eine Budget-Impact-Analyse die konkreten finanziellen Auswirkungen für ein Versorgungssystem oder einen Kostenträger. Beide Perspektiven beantworten unterschiedliche Fragen und ergänzen einander.

Auch die gewählte Betrachtungsperspektive beeinflusst das Ergebnis. Je nachdem, ob Kosten und Nutzen aus Sicht der Kostenträger, der Patient:innen oder der Gesellschaft betrachtet werden, fließen unterschiedliche Faktoren in die Analyse ein. Ein ausschließlicher Fokus auf direkte Kosten kann daher ein unvollständiges Bild ergeben.

"Die wirtschaftliche Bewertung folgt den patientenrelevanten Ergebnissen und nicht umgekehrt. Damit wir diese Ergebnisse und den Wert der Ernährungstherapie belastbar bewerten können, müssen die dafür notwendigen Daten aus der Versorgungsrealität verfügbar sein." Dr. Anna Vavrovsky, Academy for Value in Health GmbH

Klinische Ernährung stärker in Versorgungsentscheidungen berücksichtigen

Die Branchengruppe Klinische Ernährung sieht Handlungsbedarf, den medizinischen und gesundheitsökonomischen Beitrag der Ernährungstherapie in Versorgungsentscheidungen stärker sichtbar zu machen. Gerade in der Onkologie sollte Ernährungstherapie nicht ausschließlich als supportive Begleitmaßnahme betrachtet, sondern frühzeitig und strukturiert in Versorgungskonzepte integriert werden.

Gesundheitsökonomische Analysen können dazu beitragen, den Beitrag der Ernährungstherapie zum Therapieverlauf systematisch zu erfassen und mit anderen medizinischen Interventionen vergleichbar zu machen. Voraussetzung dafür sind belastbare Daten, transparente Modellannahmen und die klinische Plausibilisierung der Ergebnisse. Patient:innen, Behandler:innen und Kostenträger sollten in die Identifikation relevanter Behandlungsergebnisse, Ressourcenverbräuche und Kosten einbezogen werden.

Zum Industriesymposium

Das von der Branchengruppe Klinische Ernährung ausgerichtete Industriesymposium "Ernährung rechnet sich - gesundheitsökonomische Aspekte der onkologischen Ernährungstherapie" fand am 6. November 2026 im Tech Gate Vienna statt. Es war Teil der AKE-Herbsttagung 2026 unter dem Motto "Die Essenz der Ernährungsmedizin: Evidenz - Innovation - Umsetzung".

* Methodischer Hinweis: Der Netto-ROI von 10,8 basiert auf einer Modellrechnung und beschreibt keine beobachteten oder vollständig realisierbaren Budgeteinsparungen. Im Interventionskostenansatz sind die Ernährungskomponenten berücksichtigt, nicht die Vollkosten der gesamten ernährungstherapeutischen Versorgung. Kosten pro QALY wurden nicht berechnet.

Über die Branchengruppe Klinische Ernährung

Die Branchengruppe Klinische Ernährung bündelt die Kompetenz von Nestlé Health Science, Danone Nutricia, Baxter, B. Braun und Fresenius Kabi im Bereich der klinischen Ernährung. Sie setzt sich für die Förderung der Ernährungstherapie im intra- und extramuralen Bereich, mehr Bewusstsein für Prävention und Therapie von Mangelernährung, ein Screening auf Mangelernährung und Schluckstörungen sowie klare und transparente Erstattungskriterien ein. Im Austausch mit Fachgesellschaften, Verbänden, Behörden, Politik und weiteren Entscheidungsträger:innen bringt sie Expertise rund um die klinische Ernährung und deren Versorgung in Österreich ein.