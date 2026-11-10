  • 10.11.2026, 11:02:03
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  • OTS0094

Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) - 

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Den niederösterreichischen Gemeinden und zwei niederösterreichischen Gemeindeverbänden wurden aus den Mitteln der Bedarfszuweisungen 2.385.176 Euro als Bedarfszuweisungen III für energiesparende Maßnahmen bewilligt.

Sechs Gemeinden werden bei der Planung und/oder Errichtung für Nebenanlagen an Landesstraßen mit einer unbaren Förderleistung durch den NÖ Straßendienst unterstützt.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen und Projekte im Nachwuchsleistungssport in de Sportart Tennis wurde eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Jänner 2026 bis 31. Dezember 2026 in Höhe von 131.500 Euro genehmigt.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen und Projekte im Nachwuchsleistungssport in der Sportart Handball wurde eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027 in Höhe von 183.000 Euro genehmigt.

Die NÖ Landesregierung genehmigte die Änderung der Richtlinie „NÖ Heizkostenzuschuss Allgemeine Richtlinien“ und beschloss für die Heizperiode 2026/2027 die Gewährung eines Heizkostenzuschusses in der Höhe von 150 Euro.

Ein weiterer Beschluss beinhaltet die Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses in der Höhe von 150 Euro für die Heizperiode 2026/2027 für alle Alleinstehenden oder Haushaltsgemeinschaften, welche in den Monaten November 2026 bis März 2027 zumindest für einen dieser Monate eine monatliche Leistung nach dem NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz, LGBI. Nr. 70/2019 in der geltenden Fassung beziehen und Heizkosten tragen.

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Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann
Telefon: 02742/9005-12172
E-Mail: [email protected]

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