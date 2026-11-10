Antonia Moretti tappt in „Die Christkindfalle“ (AT)

Wien (OTS) -

Ein verschneiter Dezembermorgen, ein kleines Mädchen auf einem Wiener Dachboden und ein vermeintlicher Engel mit zerzausten Flügeln auf geheimer Mission: Bei einem eigentlich als Routinejob geplanten Auftrag läuft es für Antonia Moretti als Trickbetrügerin Paula ganz anders als erwartet, denn anstatt zum gesuchten Beweismaterial führt der Job bei den Dreharbeiten zur gleichnamigen ORF/ARD-Degeto-Weihnachtskomödie sie seit Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, mitten in „Die Christkindfalle“ (AT)! Die siebenjährige Fallenstellerin hat noch eine Rechnung mit dem Christkind offen, ihr größter Wunsch wurde nämlich nicht zu ihrer Zufriedenheit erfüllt. Ob die beiden einander beim Erreichen ihrer Ziele nützlich sein können? Als Paula ihre Partnerin in der ungewöhnlichen Zweckgemeinschaft allerdings immer mehr liebgewinnt, muss sie sich die Frage stellen, wie weit sie bereit ist, für das Mädchen zu gehen. Unter der Regie von Olivia Retzer und nach einem Drehbuch von Sarah Wassermair stehen bis voraussichtlich Ende November 2026 in Wien neben Antonia Moretti u. a. auch Victoria Schnut als Lotti, Anna Maria Mühe als Lottis Mutter Jana, Anton Noori als Lottis Vater Hannes, Fritz Karl als Baumogul Köpping, Sebastian Wendelin als Paulas Komplize Kröte sowie Erika Deutinger, Margarete Tiesel und Martina Poel vor der Kamera. „Die Christkindfalle“ (AT) soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

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Die professionelle Trickbetrügerin Paula (Antonia Moretti) soll im Auftrag des korrupten Baumoguls Köpping (Fritz Karl) Beweismaterial stehlen, das die Journalistin Jana (Anna Maria Mühe) bei ihren Recherchen sichergestellt hat. Doch statt eines Routinejobs erwartet Paula eine umwerfende Überraschung: Auf dem Dachboden von Janas Haus tappt sie in eine selbstgebastelte „Christkindfalle“. Aufgestellt hat sie die siebenjährige Lotti (Victoria Schnut), die das Christkind zur Rechenschaft ziehen will, weil ihr sehnlichster Wunsch – ein kleiner Bruder zum Spielen – gründlich danebengegangen ist. Kurzerhand gibt sich Paula als Unterengel Schmuriel aus und verspricht, Lotti bei ihren Verhandlungen mit dem Christkind zu helfen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den Unterlagen, die Paula stehlen soll. Doch aus dem Zweckbündnis wird bald mehr, als Paula geplant hat: Zwischen den beiden entsteht eine unerwartete Freundschaft. Während Köpping zunehmend ungeduldig wird, muss Paula sich entscheiden: Zieht sie ihren Auftrag durch oder riskiert sie alles für Lotti, die ihr längst ans Herz gewachsen ist?

„Die Christkindfalle“ (AT) ist eine Produktion der Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem ORF, gefördert von FISAplus und Fernsehfonds Austria.