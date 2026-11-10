  • 10.11.2026, 10:54:02
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Grüne Wien/Kraus: Bürgermeister Ludwig will Steuergeschenke für Billigflieger – und kassiert Absage von Parteikollege Marterbauer

SPÖ-Richtungsstreit zeigt falsche Prioritätensetzung eines Bürgermeisters, der die Zeichen der Zeit nicht erkennt

Wien (OTS) - 

Während Ludwigs Parteikollege, Finanzminister Marterbauer, auf die Flugabgabe besteht, drängt Bürgermeister Ludwig weiterhin auf Steuergeschenke. „Ludwig beweist damit einmal mehr, dass er die Zeichen der Zeit nicht erkennt”, so Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien. „Das ist Politik von vorgestern: Ludwig will Steuergeschenke für Billigairlines, die Milliardengewinne machen, während die Preise für Bus, Bim und Bahn in die Höhe in Wien schnellen. Stattdessen müsste der Bürgermeister längst die Öffi-Preisbremse ziehen”, kritisiert Kraus.

Ludwig muss Kehrtwende vollziehen

„Wenn der Bürgermeister schon nicht aus Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen und dem Klimaschutz eine Kehrtwende macht, dann sollte er wenigstens jetzt auf seinen Parteikollegen und baldigen Vizekanzler hören”, so Kraus. Abschließend hält er fest: „Das ist neben der Spritpreisbremse ein weiteres Beispiel für eine völlig veraltete Verkehrspolitik: Benzin und Diesel werden mit Millionen gefördert – und jetzt soll, wenn es nach dem Wiener Bürgermeister geht, auch noch Kerosin subventioniert werden.”

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