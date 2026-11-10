„TATsache“: Neue True-Crime-Reihe und begleitender Podcast mit Host Stefan Lenglinger

Wien (OTS) -

Von außergewöhnlichen Lebenswegen und prägenden Persönlichkeiten bis zu spektakulären Kriminalfällen: Unter dem Label „True Stories“ erzählt ORF 1 (auch auf ORF ON) immer donnerstags wahre Geschichten aus Österreich. Wahre Verbrechen der jüngeren Vergangenheit und der Blick auf die Gegenwart stehen im Mittelpunkt der neuen True-Crime-Reihe „TATsache“, die am Donnerstag, dem 12. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und bereits 24 Stunden vorher auf ORF ON an den Start geht. Den Auftakt macht der österreichische Kriminal- und Justizfall um den „Bierwirt“, weiter geht es am 19. November mit „TATsache Großglockner“ und dem hochaktuellen Phänomen Alpine Divorce sowie am 26. November mit dem Rätsel um einen jugendlichen Obdachlosenmörder ohne erkennbares Motiv.

Begleitet werden die zehn jeweils 45-minütigen Dokus vom gleichnamigen Video-Podcast (um ca. 22.55 Uhr, auch auf ORF Sound und überall dort, wo es Podcasts gibt), der dort beginnt, wo „TATsache“ aufhört, und einen Blick hinter die Schlagzeilen aktueller österreichischer Kriminalfälle wirft: Host Stefan Lenglinger zeichnet den jeweiligen Fall noch einmal nach und beleuchtet gemeinsam mit seinen Gästen Hintergründe, Zusammenhänge und die größeren Fragen, die der jeweilige Fall aufwirft. Wie kann es zu solchen Taten kommen? Welche kollektiven Phänomene stecken dahinter? Und was sagt der jeweilige Fall über unsere Gesellschaft aus?

Investigative, tiefgründige und brisante TV-Momente erwarten das Publikum auch zwischen „TATsache“ und „TATsache – Der Podcast“ – am 12. November mit den beiden Doku-Premieren „True Stories: Andrew Tate – Macht, Missbrauch und Frauenhass“ (21.05 Uhr) sowie „#looksmaxxing – Junge Männer im Schönheitswahn“ (21.55 Uhr).

Mehr zu den Inhalten

„True Stories: TATsache Bierwirt“ (20.15 Uhr)

Im April 2021 schockiert ein Femizid die Öffentlichkeit. Der Wiener Albert L. erschießt seine Ex-Partnerin, die Mutter seiner beiden Kinder. Doch nicht nur der Mord, auch die Person des Täters erregt Aufsehen: Albert L. ist der Öffentlichkeit gut bekannt als der so genannte „Bierwirt“, jener Mann, der einen schlagzeilenträchtigen Gerichtsprozess gegen Sigrid Maurer geführt hat.

„True Stories: Andrew Tate – Macht, Missbrauch und Frauenhass“ (21.05 Uhr)

Der ehemalige Kickboxer und umstrittene Influencer Andrew Tate wurde mit provokanten, frauenfeindlichen Botschaften weltweit bekannt. Reporter Matt Shea untersucht den rasanten Aufstieg des Online-Stars und die Strukturen seines Netzwerks „The War Room“. Nach der Festnahme von Andrew und seinem Bruder in Rumänien wertet Shea interne Nachrichten aus und spricht mit Betroffenen sowie Whistleblowern. Die Recherche legt nahe, dass Mitglieder der Gruppe Frauen gezielt manipuliert und in die Online-Sexarbeit gedrängt haben sollen. Shea folgt dabei auch der Spur eines mutmaßlich zentralen Gründungsmitglieds des Netzwerks.

„#looksmaxxing – Junge Männer im Schönheitswahn“ (21.55 Uhr)

Looksmaxxing ist ein Trend, bei dem Teenager und junge Männer alles dafür tun, um ihr Aussehen zu perfektionieren. Dabei nehmen sie die Risken drastischer und gefährlicher Methoden in Kauf. Ben Zand hat ein Jahr lang in dieser bizarren Szene recherchiert. Viele „Looksmaxxer“ glauben, nur mit optimalem Aussehen wirklich Erfolg haben zu können. Durch Operationen werden Gesichter markanter gemacht oder Beine verlängert. Trotz schwerer Nebenwirkungen werden vielverheißende Medikamente eingenommen. Alles, um einem vermeintlichen Ideal zu entsprechen.

„TATsache – Der Podcast: Bierwirt“ (22.55 Uhr)

In „TATsache – Der Podcast“ zeichnet Host Stefan Lenglinger den Fall des „Bierwirts“ noch einmal nach. Gemeinsam mit Geschlechterforscherin Brigitte Temel und Filmemacher Manuel Obermaier, der die „TATsache“-Doku zum Fall gestaltet hat, geht Lenglinger den Fragen nach, wie es zu einer solchen Tat kommen konnte und welche Rolle Macht, Kontrolle und frauenfeindliche Ideologien dabei spielen.