TERMINAVISO: VWBF-Symposium „Wohnen – hat die EU einen Plan?“ am 11. November in Linz

Linz (OTS) -

Am 16. Dezember 2025 hat die Europäische Kommission den „European Affordable Housing Plan“ vorgelegt. Es ist der erste umfassende Aktionsplan der EU zur Wohnungspolitik. Der Verein für Wohnbauförderung (VWBF) fragt bei seinem Symposium in Linz, was davon bei Österreichs gemeinnützigen Bauvereinigungen und ihren Mieter:innen ankommt.

Brüssel hat bislang keine Zuständigkeit für Wohnen. Trotzdem berührt die EU den Wohnbau über Beihilfenrecht, Finanzierung und Klimavorgaben. Wie viel Spielraum bleibt dem österreichischen Modell der Gemeinnützigkeit? Und wo können Bund und Länder EU-Mittel für leistbaren Wohnraum nutzen?

Programm

Eröffnung: Andrea Washietl, Obfrau VWBF

Grußworte: Roland Hattinger, Obmann der VWBF-Landesgruppe Oberösterreich; Dietmar Prammer, Bürgermeister von Linz

Impulsreferat: Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

„Wohnkosten und Leistbarkeit in der EU“: Gerald Kössl, Wohnungswirtschaftliches Referat, GBV

„EU und Wohnen – Schnittstellen und Ansatzpunkte“: Heidrun Maier-de Kruijff, Geschäftsführerin VÖWG

„Affordable Housing in the EU – Approaches and Challenges“: Sorcha Edwards, Secretary General, Housing Europe

„EU-Finanzierungsmodelle für den leistbaren Wohnbau“: Martin Winkler, Landesrat und Landesparteivorsitzender SPÖ in Oberösterreich

Podiumsdiskussion

Paul Stich (SPÖ), Norbert Sieber (ÖVP), Michael Oberlechner (FPÖ), Ines Vukajlović (Grüne, OÖ Landtag), Andrea Washietl (Obfrau VWBF) und Michael Gehbauer (Obmann GBV)

Moderation: Sonja Kato

Datum: Mittwoch, 11. November 2026, 15:00 bis 18:30 Uhr

Ort: Ars Electronica Center, Ars-Electronica-Straße 1, 4040 Linz

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um kurze Anmeldung unter [email protected] wird gebeten. Interviews mit den Vortragenden sind nach Absprache möglich.







VWBF-Symposium „Wohnen – hat die EU einen Plan?“

Am 16. Dezember 2025 hat die Europäische Kommission den „European Affordable Housing Plan“ vorgelegt. Es ist der erste umfassende Aktionsplan der EU zur Wohnungspolitik. Der Verein für Wohnbauförderung (VWBF) fragt bei seinem Symposium in Linz, was davon bei Österreichs gemeinnützigen Bauvereinigungen und ihren Mieter:innen ankommt. Brüssel hat bislang keine Zuständigkeit für Wohnen. Trotzdem berührt die EU den Wohnbau über Beihilfenrecht, Finanzierung und Klimavorgaben. Wie viel Spielraum bleibt dem österreichischen Modell der Gemeinnützigkeit? Und wo können Bund und Länder EU-Mittel für leistbaren Wohnraum nutzen? Programm Eröffnung: Andrea Washietl, Obfrau VWBF Grußworte: Roland Hattinger, Obmann der VWBF-Landesgruppe Oberösterreich; Dietmar Prammer, Bürgermeister von Linz Impulsreferat: Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport „Wohnkosten und Leistbarkeit in der EU“: Gerald Kössl, Wohnungswirtschaftliches Referat, GBV „EU und Wohnen – Schnittstellen und Ansatzpunkte“: Heidrun Maier-de Kruijff, Geschäftsführerin VÖWG „Affordable Housing in the EU – Approaches and Challenges“: Sorcha Edwards, Secretary General, Housing Europe „EU-Finanzierungsmodelle für den leistbaren Wohnbau“: Martin Winkler, Landesrat und Landesparteivorsitzender SPÖ in Oberösterreich Podiumsdiskussion Paul Stich (SPÖ), Norbert Sieber (ÖVP), Michael Oberlechner (FPÖ), Ines Vukajlović (Grüne, OÖ Landtag), Andrea Washietl (Obfrau VWBF) und Michael Gehbauer (Obmann GBV) Moderation: Sonja Kato

Datum: 11.11.2026, 15:00 Uhr - 11.11.2026, 18:30 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Ars Electronica Center / Sky Loft

Ars-Electronica-Straße 1

4040 Linz

Österreich

URL: https://www.vwbf.at/wohnen-hat-die-eu-einen-plan/