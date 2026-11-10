Nachhaltige Bildungsprojekte prämiert: BNE-Auszeichnung 2026

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) zeichnet gemeinsam mit dem Forum Umweltbildung (Fub) inspirierende Initiativen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) aus: Neun Gewinnerinnen- und Gewinner-Teams aus Salzburg, Wien und Oberösterreich überzeugen in Sachen Kooperieren, Mobilisieren sowie Transformieren und holen sich Gold- und Silberprämierungen.



Am 6. November standen bei der BNE-Auszeichnung herausragende Projekte für eine nachhaltige Zukunft im Rampenlicht. Im Rahmen des UNESCO-Programms „Aktionsrahmen Bildung 2030“ zeichneten BMLUK und Forum Umweltbildung Projekte der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) aus. Bei der diesjährigen BNE-Auszeichnung reichten 101 Projekte aus ganz Österreich ihre Ideen und Initiativen ein – neun davon gelangten ins Finale. Die feierliche Veranstaltung holte Bildungsprojekte auf die Bühne, die ein hohes Maß an Kooperation aufweisen, entscheidend zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mobilisieren oder zur umfassenden Transformation unserer Gesellschaft beitragen.



„Die Vielfalt der 101 Einreichungen zeigt, wie engagiert Bildung für nachhaltige Entwicklung in Österreich gelebt wird. Die neun Finalistinnen und Finalisten machen auf ganz unterschiedliche Weise sichtbar, wie Kooperation, Beteiligung und Veränderung durch Bildung möglich werden. Mein Ressort unterstützt diesen Zugang, weil es wertvoll ist, Wissen zu vermitteln, unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen und nachhaltige Entwicklung konkret umgesetzt wird“, betont Norbert Totschnig, Umwelt- und Klimaminister.



Das sind die prämierten Projekte der BNE-Auszeichnung 2026:



In der Kategorie „Kooperieren“ stehen Projekte im Mittelpunkt, die durch Zusammenarbeit neue Bildungsimpulse schaffen.

Gold in der Kategorie Kooperieren holte sich das Projekt „Into Matsch – Schüler:innen blicken unter die Oberfläche“ der HBLA Ursprung.

Silber in der Kategorie Kooperieren holte sich das Projekt „Forest Groove – Waldbiodiversität im Einklang“ des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW).

Darüber hinaus war die Mittelschule 2 Waidmannsdorf mit ihrem Projekt „Amphibien on Air – Weil jedes einzelne Tier eine Stimme verdient“ in der Kategorie Kooperieren nominiert. Aufgrund eines Rücktritts schied das Projekt jedoch aus dem Wettbewerb aus.



In der Kategorie „Mobilisieren“ werden jene Projekte ausgezeichnet, in denen besonders viele Menschen und Organisationen mobilisiert werden, sich für die 17 Nachhaltigkeitsziele einzusetzen.

Gold in der Kategorie Mobilisieren holte sich das Projekt „Vienna Climate Run“ von panSol.

Silber in der Kategorie Mobilisieren holten sich die Projekte „Impacthon 2026“ von oikos Consulting sowie „Rechnen für eine bessere Welt: Mathematik als Werkzeug für Nachhaltigkeit“ von der Pädagogischen Hochschule Wien.

In der Kategorie „Transformieren“ geht es um Projekte, die nachhaltige Veränderung in Bildung und Gesellschaft anstoßen.

Gold in der Kategorie Transformieren holte sich das Projekt „INNERversum Jahresbegleitung: Zukunftsmut und Selbstwirksamkeit im Klassenzimmer“ von INNERversum.

Silber in der Kategorie Transformieren holten sich die Projekte „Train-the-Trainer Lehrgang Klimakompetenz“ von der Gesundheit Österreich GmbH, Abteilung Klimaresilienz und One Health, sowie „Kommunen als Lernräume der Weltgemeinschaft: Umweltreferent:innen in oberösterreichischen Gemeinden als Hebel für BNE“ vom Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung Umweltschutz, Referat Umweltbildung.