  • 10.11.2026, 10:38:02
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FPÖ – Resch: 28 Wohnungen leer, hochbetagte Mieter in Angst – Stadtregierung muss handeln

Mieter bangen um Wohnungen in Döblinger Wohnhaus im Eigentum der Tojner-Gruppe

Wien (OTS) - 

Scharfe Kritik an der Situation rund um die Kreindlgasse 7 in Döbling übt der freiheitliche gf. Döblinger Bezirksparteiobmann LAbg. Klemens Resch. Von insgesamt 32 Wohnungen stehen laut Medienberichten mittlerweile 28 leer. Während eines der beiden Wohnhäuser abgerissen und das andere umfassend saniert werden soll, fürchten die verbliebenen Mieter um ihr langjähriges Zuhause.

„Es kann nicht sein, dass mitten in Döbling beinahe ein ganzer Wohnkomplex leer steht und hochbetagte Menschen nicht wissen, wie es mit ihrem Zuhause weitergeht, das mittlerweile dem Immobilientycoon Tojner gehört. Alte Menschen haben ein Recht auf Sicherheit und dürfen nicht zum Spielball von Immobilieninteressen werden“, kritisiert Resch, der auch die Wiener Stadtregierung in der Verantwortung sieht: „Die SPÖ redet ständig vom leistbaren Wohnen und kündigt Maßnahmen gegen Leerstand an. Hier stehen 28 Wohnungen leer und die letzten Bewohner bangen um ihre Zukunft. Wohnbaustadträtin Hanel-Torsch muss offenlegen, was die zuständigen Stellen der Stadt bisher unternommen haben und welche Möglichkeiten bestehen, die Mieter zu schützen.

Wer jahrzehntelang in seiner Wohnung gelebt hat, darf nicht im hohen Alter vor eine ungewisse Zukunft gestellt werden. Die Eigentümer müssen verbindlich garantieren, dass bestehende Mietverhältnisse und Rückkehrrechte auch während und nach den Bauarbeiten gewahrt bleiben. Die Stadt Wien muss im Rahmen ihrer Zuständigkeiten dafür sorgen, dass die Rechte der Bewohner eingehalten werden“, so Resch abschließend.

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