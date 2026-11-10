  • 10.11.2026, 10:37:32
  • /
  • OTS0082

FPÖ-Spanring/FPÖ-Gerstner: „Zentralistische EU-Paragraphen machen keine einzige Wohnung billiger“

FPÖ warnt vor EU-Wohnungsdiktat und vor Entwicklung wie in Berlin

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die EU-Kommission hat am 9. September 2026 einen Verordnungsvorschlag präsentiert, der über starre Kriterien faktisch in die Zuständigkeit unserer Gemeinden und unseres Landes eingreifen würde. Kurzzeitvermietungen und Zweitwohnsitze sollen in Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen eingeschränkt werden können. Baden hat indes völlig andere Herausforderungen als eine Gemeinde im Waldviertel oder eine Tourismusregion in Tirol. Und diese sollen dann noch mit Lissabon oder Stockholm in denselben Topf geworfen werden. Wer die Wohnraumsituation in der ganzen Union über einen Kamm schert, beweist nur eines: völligen Realitätsverlust gegenüber den unterschiedlichen Bedürfnissen vor Ort. Wohnungspolitik gehört in die Hände jener, die ihre Region tatsächlich kennen", reagieren FPÖ Niederösterreich Konsumentenschutz- und Europasprecher LAbg. Peter Gerstner und FPÖ Bundesrat Andreas Spanring auf den von der EU-Kommission vorgelegten „Affordable Housing Act".

„Verfügbarkeit und Leistbarkeit von Wohnraum werden maßgeblich durch ausufernde Zuwanderung, steigende Energiepreise, die CO2-Bepreisung, verschärfte unionsrechtliche Klima- und Gebäudestandards sowie wachsenden bürokratischen Aufwand bestimmt. Anstatt diese Kostentreiber zu stoppen, schafft die Kommission einen regulatorischen Überbau, der an den tatsächlichen Ursachen vorbeigeht und massiv in das Recht auf Eigentum eingreift. Die EU ist dafür schlicht nicht zuständig. Hier zeigt sich der fortschreitende Einfluss einer zentralistisch-kommunistischen Ideologie in Brüssel", so Gerstner weiter.

Für Gerstner ist auch der Zeitpunkt kein Zufall: „Dass dieser Vorstoß ausgerechnet jetzt kommt, während in Berlin offen über die Vergesellschaftung von rund 160.000 Wohnungen diskutiert wird, zeigt, wie die EU-Kommission linker Symbolpolitik hinterherläuft, statt echte Ursachen zu bekämpfen. Wer heute mit zentralistischen Eingriffen in den Wohnungsmarkt beginnt, läuft Gefahr, genau dort zu enden, wo man in Berlin bereits steht: bei offenen Enteignungsplänen. Diesen Weg darf die EU auf keinen Fall einschlagen, sonst wacht man in der DDR auf", warnt Gerstner.

Auch Andreas Spanring, Fraktionsführer der Freiheitlichen im Bundesrat, kündigt Widerstand auf Bundesebene an. „Der zuständige Landtagsausschuss hat mit seinem einstimmigen Beschluss ein klares Signal gesendet, jetzt ist der Bundesrat am Zug. Wir werden dafür sorgen, dass auch der Bundesrat seine Bedenken klar an Brüssel richtet, so wie es andere Länder bereits vorgemacht haben. Die FPÖ-Bundesratsfraktion wird dieses Thema unter meiner Federführung als Fraktionsführer auf die Tagesordnung des EU-Ausschusses des Bundesrates bringen.“

„Dieser Vorschlag würde unsere Behörden zu zusätzlichen Erhebungs- und Dokumentationspflichten verpflichten, die unsere Ämter unnötig belasten würden. Behörden sollen für die Niederösterreicher arbeiten und nicht ihre Zeit mit kommunistischen Verordnungen aus Brüssel verschwenden. Wohnungspolitik muss dort gestaltet werden, wo man die Probleme kennt: in den Ländern und Gemeinden", schließen Gerstner und Spanring unisono.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright