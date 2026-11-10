Wien & Bratislava blühen auf: Jägerstraße wird zum Trittstein-Biotop

Wien/Bratislava (OTS) -

Ein Beet am Straßenrand ist manchmal mehr als eine bepflanzte Fläche. Es kann ein Ort der Begegnung sein, ein gemeinsames Projekt und der Ausgangspunkt für eine lebendige Nachbarschaft. Das zeigen die Aktivitäten des grenzüberschreitenden Interreg-Projekts „Städte.Gärten.Vielfalt“ in Wien und Bratislava.

„Das Projekt zeigt: Die Motivation von Menschen die eigene Stadt und das eigene Grätzl mitzugestalten ist hoch. Das konstante Interesse und die Anzahl der Beetpat:innen in der Jägerstraße und die Zahl der Freiwilligen in Bratislava, die sich aktiv um den Koch-Garten kümmern, ist schlicht beeindruckend“, hält Alexandra Strickner, Geschäftsführerin von GLOBAL 2000, fest.

Grünflächen als lebendige Nachbarschaftsorte

Das Herzstück der Aktivitäten in Wien ist die Jägerstraße mit anliegendem Kaps-Gartl. Dort bringen sich Beetpat:innen aktiv in die Gestaltung ihrer Umgebung ein. Grund genug für die Projektpartner:innen zufrieden Bilanz zu ziehen.

„In der Jägerstraße haben Menschen Verantwortung übernommen. Es sind dort nicht nur wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstanden, sondern auch neue soziale Verbindungen und ein stärkeres Bewusstsein für die eigene Gestaltungsmöglichkeit im öffentlichen Raum“, so Strickner weiter.

Christine Dubravac-Widholm, Bezirksvorsteherin der Brigittenau betont: „Ich möchte für die Brigittenau betonen, dass die Partnerschaft mit Global 2000 eine großartige Idee war! Wir konnten zusammen ein Projekt entwickeln, das der Wissenschaft neue Erkenntnisse gebracht hat und den 20. Bezirk in Sachen Biodiversität ein großes Stück weit noch besser aufgestellt hat.“

Trittstein-Biotope: Kleine Flächen mit großer ökologischer Bedeutung

Auch aus ökologischer Perspektive leisten die begrünten Flächen einen wichtigen Beitrag. Naturnah gestaltete Beete und Grünräume können als sogenannte Trittstein-Biotope fungieren. Sie schaffen zusätzliche Lebens- und Nahrungsräume für Insekten und andere Tiere und helfen dabei, einzelne Grünflächen miteinander zu vernetzen.

Gerade in dicht verbauten Stadtgebieten ist diese Vernetzung entscheidend. Viele Arten sind auf mehrere geeignete Lebensräume angewiesen, zwischen denen sie wandern können. Auch kleine, über das Stadtgebiet verteilte Grünflächen können daher Teil eines größeren ökologischen Netzwerks werden.

Die Aktivitäten in der Jägerstraße und im Kaps-Gartl zeigen, dass die Förderung der Artenvielfalt nicht ausschließlich große Parks oder weitläufige Grünanlagen braucht. Auch auf kleineren Flächen lässt sich ein Beitrag leisten – insbesondere dann, wenn zahlreiche solcher Orte zusammenspielen.

Städte lernen voneinander – und miteinander

„Städte.Gärten.Vielfalt“ ist mehr als ein Begrünungsprojekt. Wir stehen vor wichtigen Fragen für die Zukunft: Wie können Städte klimaresilient und lebenswert gestaltetet werden? Und wie gelingt es, Menschen dabei miteinzubeziehen - von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung - und somit tatsächliche Mitgestaltung zu ermöglichen?

Andrej Batyás, Leiter des Interreg-Büros Slowakei und Österreich: "Für uns bedeutet grenzüberschreitende Zusammenarbeit Partner aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, von einander zu lernen und den Communitys einen nachhaltigen Benefit zu ermöglichen. Wir freuen uns besonders darüber, dass Bürger:innen die Ergebnisse des Projekts hautnah erleben können. Zusammenarbeit wie diese zeigen, dass lokale Projekte viel weiterreichender sein können, wenn sie Teil einer grenzüberschreitenden Vision sind.“

Der grenzüberschreitende Kooperation zwischen Wien und Bratislava zeigt, der Austausch über Stadtgrenzen hinweg eröffnet neue Perspektiven. Städte stehen vor ähnlichen ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen und können voneinander lernen. Erfolgreiche Erfahrungen, unterschiedliche Zugänge und lokale Initiativen werden sichtbar und können Impulse für die eigene Stadtentwicklung geben.

Gleichzeitig macht das Projekt deutlich, dass Beteiligung keine Einbahnstraße ist. „Bürger:innen wollen nicht nur über Veränderungen informiert werden, sondern selbst Ideen entwickeln, mitgestalten. Sie wollen Verantwortung für ihr unmittelbares Lebensumfeld übernehmen und mitentscheiden. Sie als mündige Akteur:innen ernst zu nehmen, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine lebendige und demokratische Stadtgesellschaft“, fasst Strickner das Projekt abschließend zusammen.

Über das Projekt

Das Interreg-Projekt „Städte.Gärten.Vielfalt – Bratislava und Wien blühen gemeinsam auf“ bringt Partnerorganisationen GLOBAL 2000, Wiener Stadtgärten (MA 42), Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau (MA 28), Stadt Wien – Umweltschutz (MA22), BROZ, Národný Trust und Stadt Bratislava aus Österreich und der Slowakei zusammen. Ziel ist es, die urbane Biodiversität zu stärken, naturnahe Grünräume zu fördern und die Bevölkerung aktiv in die Gestaltung des städtischen Lebensraums einzubeziehen. Das Projekt wird im Rahmen des EU-Förderprogramms Interreg VI-A Slowakei–Österreich 2021–2027 kofinanziert.