Punsch, Maroni, Kartenzahlung: Nexi SoftPOS bringt kontaktloses Bezahlen auf den Weihnachtsmarkt

Wien (OTS) -

Nexi SoftPOS verwandelt Mobilgeräte ohne zusätzliche Hardware in ein Bezahlterminal

Flexible Lösung für Weihnachtsmarktstände, kleine Händler:innen und Events

Für 52,5% der Österreicher:innen ist Komfort beim Bezahlen wichtig

Ab Mitte November öffnen in ganz Österreich wieder die Advent- und Weihnachtsmärkte. Für viele Kunsthandwerksbetriebe, Vereine und kleine Veranstalter ist dies die wichtigste Zeit des Jahres. Schnelligkeit ist dabei für alle Beteiligten ein wichtiger Faktor: Niemand möchte lange in der Kälte warten, und gerade zu Stoßzeiten zählt an den Ständen jede Minute.

Entsprechend gefragt sind einfache Bezahlwege. Laut dem Nexi Payment Report 2025 sind für 52,5 Prozent der Österreicher:innen Geschwindigkeit und Komfort der Grund, beim Bezahlen zum Smartphone zu greifen. Mit Nexi SoftPOS ermöglicht der europaweit tätige Zahlungsdienstleister nun auch kleinen Ständen, Kartenzahlung einfach und effizient, ganz ohne eigenes Terminal, anzubieten. „Weihnachtsmärkte leben von Atmosphäre, Begegnungen und kurzen Wegen – das Bezahlen sollte da nicht im Weg stehen. Wer am Stand einen Punsch oder ein Geschenk kauft, möchte es so tun, wie er oder sie es auch sonst im Alltag gewohnt ist: bar, mit Karte oder mit dem Smartphone. “, sagt Damir Leko, Country General Manager von Nexi Austria.

Nexi SoftPOS: kontaktlose Zahlungen ohne zusätzliches Kartenlesegerät

Anstatt eines eigenen Bezahlterminals können Händler:innen mit Nexi SoftPOS einfach ihr Smartphone oder Tablet verwenden. Über eine App, die sich auf Android-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Handhelds zur Bestellaufnahme installieren lässt, wird das Mobilgerät zum Terminal und nimmt Zahlungen direkt entgegen. Gezahlt wird per „Tap to Pay“, indem Kund:innen Karte, Smartphone oder Smartwatch an das Gerät halten. Akzeptiert werden kontaktlose Debit- und Kreditkarten sowie digitale Geldbörsen. Über die integrierte Trinkgeldfunktion lässt sich zudem direkt beim Bezahlen Trinkgeld geben. SoftPOS ist dabei genauso sicher wie herkömmliche Terminals.

Mehr Flexibilität am Weihnachtsmarkt

Auf saisonalen Märkten zählt vor allem, dass das Kassieren einfach und ohne Aufwand funktioniert. Die Zeit ist kurz, der Platz in der Hütte knapp und bei Hochbetrieb bilden sich rasch Warteschlangen. Mit Nexi SoftPOS braucht es kein zusätzliches Gerät, kassiert wird einfach mit dem Smartphone oder Tablet. So lässt sich Kartenzahlung unkompliziert anbieten, vom Punschstand bis zum Christbaumverkauf. „Am Weihnachtsmarkt geht es oft um kleine Beträge und viele Kund:innen in kurzer Zeit. Mit Nexi SoftPOS wird ein Gerät, das viele ohnehin täglich nutzen, zum Kartenterminal. Das macht Kartenzahlung gerade für kleine Betriebe besonders unkompliziert“, betont Leko.

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Über Nexi in Österreich

Die Nexi Group ist ein führender Zahlungsdienstleister und PayTech-Anbieter in Europa und unterstützt Händler und Banken mit modernen, intuitiven Bezahllösungen. In Österreich baut Nexi auf die langjährige Erfahrung von Concardis Austria und entwickelt Zahlungslösungen, die genau zu den Konsumgewohnheiten der Menschen passen. Händler profitieren von smarten, sicheren und effizient digitalisierten Zahlungsprozessen – im Geschäft, im E-Commerce und im Omnichannel. Die börsennotierte Nexi Group ist in mehr als 25 Ländern aktiv und beschäftigt europaweit über 10.000 Mitarbeiter:innen. www.nexi.at