SPÖ-Bildung gratuliert Hannes Swoboda zum 80. Geburtstag: Ein Leben für Demokratie, Bildung und Europa

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Bundesbildungsorganisation gratuliert Dr. Hannes Swoboda herzlich zu seinem heutigen 80. Geburtstag. Der langjährige Europapolitiker, Wiener Kommunalpolitiker und Bildungsfunktionär hat die österreichische Sozialdemokratie über Jahrzehnte entscheidend mitgestaltet. Von 1995 bis 2010 stand er 15 Jahre lang an der Spitze der SPÖ-Bildungsorganisation und war damit nach Karl Czernetz der am zweitlängsten amtierende Vorsitzende seit 1946. ****

„Hannes Swoboda gehört zu jenen Persönlichkeiten, die sozialdemokratische Politik immer als gesellschaftlichen Gestaltungsauftrag verstanden haben. Er hat politische Bildung, internationale Zusammenarbeit und die europäische Idee stets miteinander verbunden. Seine Überzeugung, dass Demokratie von Wissen, kritischem Denken und politischer Beteiligung lebt, hat unsere Bildungsorganisation nachhaltig geprägt. Dafür gebühren ihm unser großer Dank und unsere herzlichsten Glückwünsche“, erklärt der heutige Vorsitzende der SPÖ-Bundesbildungsorganisation, Prof. Dr. Gerhard Schmid.

15 Jahre an der Spitze der sozialdemokratischen Bildungsarbeit

Als Vorsitzender von 1995 bis 2010 prägte Hannes Swoboda die inhaltliche und organisatorische Entwicklung der SPÖ-Bildungsorganisation in einer Zeit tiefgreifender politischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Die europäische Integration, die Internationalisierung politischer Debatten und neue Herausforderungen für die Sozialdemokratie bestimmten diese Jahre. Swoboda setzte sich dafür ein, politische Bildung als unverzichtbaren Bestandteil einer lebendigen demokratischen Partei weiterzuentwickeln.

„Wer über die Geschichte unserer Bildungsorganisation spricht, kommt an Hannes Swoboda nicht vorbei. Er hat über 15 Jahre hinweg Verantwortung übernommen, Entwicklungen angestoßen und die Organisation mit seiner internationalen Erfahrung und seinem politischen Weitblick geprägt. Gerade als Bundesbildungsgeschäftsführer weiß ich, wie wertvoll dieses Fundament für unsere heutige Arbeit ist“, betont SPÖ-Bundesbildungsgeschäftsführer und Bundesrat Wolfgang Markytan.

Europäer aus Überzeugung – bis heute politisch aktiv

Hannes Swoboda hat nicht nur die sozialdemokratische Bildungsarbeit geprägt, sondern auch auf kommunaler und europäischer Ebene bedeutende politische Verantwortung getragen. Als Wiener Stadtrat und langjähriger Abgeordneter zum Europäischen Parlament, wo er zuletzt die sozialdemokratische Fraktion führte, setzte er sich für ein solidarisches, demokratisches und handlungsfähiges Europa ein.

Bemerkenswert ist, dass Swoboda auch mit 80 Jahren keineswegs den politischen Ruhestand sucht. Er beteiligt sich weiterhin aktiv an gesellschaftlichen und europäischen Debatten, bringt seine Erfahrungen ein und beschäftigt sich mit den großen Zukunftsfragen unserer Zeit.

„Hannes Swoboda steht für eine Sozialdemokratie, die über Grenzen hinausdenkt, den Dialog sucht und gesellschaftliche Entwicklungen nicht nur beobachtet, sondern aktiv mitgestaltet. Besonders beeindruckend ist seine ungebrochene Neugier und sein Engagement für die Zukunft Europas. Er zeigt uns, dass politische Bildung und demokratische Verantwortung keine Frage des Alters sind, sondern eine lebenslange Aufgabe“, so Gerhard Schmid.

Auch Wolfgang Markytan unterstreicht die besondere Bedeutung des Jubilars für die Bildungsarbeit: „Hannes Swoboda hat immer deutlich gemacht, dass politische Bildung mehr sein muss als die Vermittlung von Wissen. Sie soll Menschen ermutigen, selbst Verantwortung zu übernehmen, Fragen zu stellen und Politik aktiv mitzugestalten. Diese Haltung begleitet unsere Arbeit bis heute. Wir wünschen ihm zum 80. Geburtstag vor allem Gesundheit, Freude und weiterhin viel Kraft für seine zahlreichen Aktivitäten.“

Ein Geburtstag als Anlass, über Europas Zukunft zu sprechen

Wie aktuell Swobodas politisches Engagement geblieben ist, zeigt die Veranstaltung „Bewährungsprobe Europa: 80 Jahre Hannes Swoboda – ein Anlass, über Europas Zukunft zu sprechen“ am 20. November 2026 um 17 Uhr im Architekturzentrum Wien.

Im Mittelpunkt stehen die geopolitischen Herausforderungen Europas sowie Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Demokratie, der Kultur und der Wissenschaft. Hannes Swoboda wird selbst an den Diskussionen teilnehmen. Damit wird sein Geburtstag nicht nur zum Anlass einer persönlichen Würdigung, sondern auch zu einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit der Zukunft Europas.

Rückblick auf 15 Jahre Vorsitz

Die SPÖ-Bundesbildungsorganisation erinnert anlässlich des 80. Geburtstags auch an ein ausführliches Videogespräch zwischen Hannes Swoboda und dem heutigen Vorsitzenden Gerhard Schmid. Darin blickt Swoboda auf seine Zeit an der Spitze der Bildungsorganisation zurück und spricht über politische Entwicklungen, persönliche Erfahrungen und die Bedeutung sozialdemokratischer Bildungsarbeit.

Das Gespräch ist auf dem YouTube-Kanal der SPÖ-Bildungsorganisation abrufbar.

Die SPÖ-Bundesbildungsorganisation dankt Hannes Swoboda für sein jahrzehntelanges Engagement, seine Verbundenheit mit der politischen Bildung und seinen unermüdlichen Einsatz für Demokratie, Solidarität und ein gemeinsames Europa.

Alles Gute zum 80. Geburtstag, lieber Hannes! (Schluss) ff