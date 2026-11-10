  • 10.11.2026, 10:25:32
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CLAW zu „Wasser im Klimawandel“: Ohne Daten kein Grundwasserschutz

Studie zeigt sinkende Grundwasserstände. Wie viel entnommen wird, weiß niemand genau. CLAW und ÖKOBÜRO fordern verbindliche Regeln.

Wien (OTS) - 

Die heute im Klimaministerium präsentierte Studie „Wasser im Klimawandel“ zeigt laut vorläufigen Ergebnissen: Die Grundwasserstände in Österreich sind in den vergangenen zehn Jahren im Mittel um 30 bis 50 Zentimeter gesunken, die Verdunstung steigt.

Wie viel Wasser tatsächlich aus Grundwasser und Gewässern entnommen wird, weiß in Österreich aber niemand genau. Das geplante Wasserentnahmeregister ändert daran vorerst wenig: Ab Mitte 2029 werden nur sehr große Grundwasser-Entnahmen über 150.000 Kubikmeter pro Jahr erfasst. Eine breitere Datenbasis gibt es erst ab 2034, nur zusammengefasst und mit zwei Jahren Verzögerung. Brunnen ohne Bewilligung bleiben unsichtbar.

„Die Wissenschaft hat geliefert, jetzt muss das Recht folgen. Wer das Grundwasser schützen will, muss wissen, wie viel entnommen wird. Und zwar nicht erst 2034“, sagt Rechtsanwältin Michaela Krömer, Gründerin von CLAW – Initiative für Klimarecht. „Anpassung an die Klimakrise ist notwendig. Genauso wichtig ist es aber, den Klimaschutz weiter voranzutreiben.“

Gemeinsam mit dem ÖKOBÜRO hat CLAW beim Umweltministerium einen Antrag eingebracht, um die Lücken beim Grundwasserschutz zu schließen. Gefordert werden eine laufende und öffentlich nachvollziehbare Erfassung der tatsächlichen Entnahmen sowie ein bundesweit verbindlicher Notfallplan für Dürreperioden mit Vorrang für Trinkwasser.

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