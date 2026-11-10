Totschnig: Wasserhaushalt gerät durch Klimawandel unter Druck – müssen strategisch aktiv vorsorgen

Wien (OTS) -

Die Auswirkungen des Klimawandels auf Österreichs Wasserhaushalt sind bereits deutlich messbar und werden laut neuer Modellberechnungen bis 2100 weiterhin zunehmen. Bei der Präsentation der Ergebnisse von „Wasser im Klimawandel – eine Studie über die Auswirkungen“ stellte Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig die nächsten Schritte für Vorsorge und Anpassung vor. Basierend auf den Ergebnissen der Studie startet das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) den Strategieprozess „Unser Wasser 2100 – strategische Perspektiven und Leitlinien“.



Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig: „Wir erleben das historisch trockenste Jahr der Messgeschichte und müssen damit rechnen, dass wir in Österreich künftig weniger Wasser zur Verfügung haben als bisher. In der Studie „Wasser im Klimawandel“ werden die deutlich messbaren Auswirkungen auf unseren Wasserhaushalt in Österreich dargelegt und vorhergesagt, dass sich diese Entwicklung bis 2100 noch weiter verstärken wird. Auf Basis dieser neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse ist klar, dass wir beim Umgang mit Wasser neue Herausforderungen haben, von der Trinkwasserversorgung, der Energieproduktion über die Lebensmittelproduktion bis zum Hochwasserschutz. Wir müssen unser Wassermanagement weiterentwickeln und mit unserem wertvollen Wasserschatz künftig noch sorgsamer und sparsamer umgehen. Dafür ist ein nationaler Schulterschluss auf allen Ebenen und in allen Bereichen notwendig. Wasser ist unerlässlich für viele Lebens- und Wirtschaftsbereiche, es ist unser Lebenselixier. Die Studienergebnisse zeigen klar, mit welchen Rahmenbedingungen wir in Zukunft rechnen müssen. Auf dieser Basis müssen wir jetzt gemeinsam die Wassersicherheit in unserem Land stärken, damit wir auch kommenden Generationen ein lebenswertes und wasserreiches Österreich übergeben.“



Die Studie verbindet langjährige Messdaten mit Modellberechnungen und ermöglicht es, künftige Veränderungen des österreichischen Wasserhaushalts besser zu quantifizieren. Unter der Annahme eines weiteren Temperaturanstiegs zwischen 1,5 und 2 Grad Celsius bis 2100 in einem mittleren Klimaszenario ist laut der Studie mit folgenden Entwicklungen zu rechnen; die Prozentangaben sind vorläufige Ergebnisse; der Endbericht liegt im April 2027 vor.

Lokale Starkregenereignisse werden noch intensiver. In den vergangenen 30 Jahren hat die Intensität solch kurzer Ereignisse im Mittel bereits um 15 Prozent zugenommen. Bis zum Jahr 2100 ist mit einer weiteren Zunahme um 20 bis 30 Prozent zu rechnen.

In den vergangenen 30 Jahren hat die Intensität solch kurzer Ereignisse im Mittel bereits um 15 Prozent zugenommen. Bis zum Jahr 2100 ist mit einer weiteren Zunahme um 20 bis 30 Prozent zu rechnen. Auch Hochwasser in kleinen Einzugsgebieten nehmen durch intensiven Starkregen weiter zu . Besonders an Bedeutung gewinnen sogenannte pluviale Hochwasser, bei denen Wasser über die Oberfläche abfließt – auch abseits von Bächen und Flüssen.

. Besonders an Bedeutung gewinnen sogenannte pluviale Hochwasser, bei denen Wasser über die Oberfläche abfließt – auch abseits von Bächen und Flüssen. Hochwasser an den größeren Flüssen nehmen ebenfalls zu, aber weniger stark. Nördlich des Alpenhauptkamms wird eine stärkere Zunahme erwartet als im Süden.

aber weniger stark. Nördlich des Alpenhauptkamms wird eine stärkere Zunahme erwartet als im Süden. Die Verdunstung steigt bis 2100 voraussichtlich um weitere 10 bis 15 Prozent an. Damit ist der Anstieg langsamer als die bisher gemessenen 17 Prozent im Zeitraum 1980-2010. Der weitere Anstieg wird durch trockenere Böden begrenzt – es ist weniger Wasser zum Verdunsten verfügbar.

Damit ist der Anstieg langsamer als die bisher gemessenen 17 Prozent im Zeitraum 1980-2010. Der weitere Anstieg wird durch trockenere Böden begrenzt – es ist weniger Wasser zum Verdunsten verfügbar. Voraussichtliche Verschiebung der Niederschläge in die kältere Jahreszeit. Die Modelle deuten auf weniger Sommerniederschlag bei etwa gleichbleibender Jahresniederschlagsmenge hin. Diese Entwicklung ist anhand der vorhandenen Daten noch nicht eindeutig belegt.

Die Modelle deuten auf weniger Sommerniederschlag bei etwa gleichbleibender Jahresniederschlagsmenge hin. Diese Entwicklung ist anhand der vorhandenen Daten noch nicht eindeutig belegt. Schnee und Eis gehen weiter zurück. Heimische Gletscher werden bereits bis 2050 zu 70-80 Prozent im Vergleich zu 2024 abgeschmolzen sein, bis 2100 wird Österreich weitgehend gletscherfrei sein. Auch die Schneedecken gehen noch weiter zurück. Damit verlieren Schnee und Eis weiter an Bedeutung als natürliche Wasserspeicher. Das hat Auswirkungen auf die Energiewirtschaft sowie auf die Wasserverfügbarkeit, insbesondere in hochalpinen Einzugsgebieten.

Heimische Gletscher werden bereits bis 2050 zu 70-80 Prozent im Vergleich zu 2024 abgeschmolzen sein, bis 2100 wird Österreich weitgehend gletscherfrei sein. Auch die Schneedecken gehen noch weiter zurück. Damit verlieren Schnee und Eis weiter an Bedeutung als natürliche Wasserspeicher. Das hat Auswirkungen auf die Energiewirtschaft sowie auf die Wasserverfügbarkeit, insbesondere in hochalpinen Einzugsgebieten. Die Grundwasserneubildung nimmt voraussichtlich ab. Bis 2100 wird im Mittel ein Rückgang um 5 bis 10 Prozent erwartet, in manchen Regionen bis zu 25 Prozent. Besonders im Osten und Südosten Österreichs ist eine Abnahme wahrscheinlich.

Bis 2100 wird im Mittel ein Rückgang um 5 bis 10 Prozent erwartet, in manchen Regionen bis zu 25 Prozent. Besonders im Osten und Südosten Österreichs ist eine Abnahme wahrscheinlich. Die Niederwasserabflüsse werden im Sommer voraussichtlich weiter zurückgehen. Für kleine Flüsse im Osten Österreichs wird im Sommer und Frühherbst eine Abnahme um bis zu 25 Prozent erwartet. Auch das zeitweise Austrocknen kleiner Flachlandflüsse wird voraussichtlich zunehmen.

Für kleine Flüsse im Osten Österreichs wird im Sommer und Frühherbst eine Abnahme um bis zu 25 Prozent erwartet. Auch das zeitweise Austrocknen kleiner Flachlandflüsse wird voraussichtlich zunehmen. Flüsse und Seen werden wärmer. Bis 2100 wird in Flüssen eine Zunahme der Temperatur bis zu 1,5 Grad und in Seen bis zu 2 Grad erwartet. Wärmeres Wasser kann weniger Sauerstoff aufnehmen; das hat erhebliche Folgen für Tiere und Pflanzen in den Gewässern.

Studienleiter Günter Blöschl von der TU Wien: „Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserkreislauf sind heute wesentlich deutlicher erkennbar als bei der Vorgängerstudie im Jahr 2011. Besonders bei kurzen Starkregenereignissen hat sich die Unsicherheit verringert: Ihre Intensität nimmt klar zu, und wir erwarten hier einen weiteren Anstieg. Das wird entsprechende Auswirkungen haben, etwa bei lokalen Hochwasserereignissen.“



Co-Studienleiter Klaus Haslinger von der GeoSphere Austria ergänzt: „Die Messdaten und die Modellberechnungen zeigen in dieselbe Richtung: Österreich muss mit weiteren Verschärfungen im Wasserhaushalt rechnen. Der wichtigste Erkenntnisgewinn der Studie ist, dass wir das Ausmaß dieser Veränderungen jetzt wesentlich besser beziffern können.“



Neue Evidenz für Vorsorge nutzen

Die neuen Erkenntnisse liefern dem BMLUK, den Ländern und Gemeinden eine belastbare wissenschaftliche Grundlage, um Veränderungen im Wasserhaushalt bei künftigen Entscheidungen zu berücksichtigen und bestehende Maßnahmen gezielt nachzuschärfen. Dabei greifen strategische Planung, öffentliche Vorsorge und Eigenverantwortung ineinander.



Bei der Hochwasservorsorge wird das Zusammenspiel technischer Schutzanlagen, natürlichen Wasserrückhalts, vorausschauender Raumplanung sowie Frühwarnung noch wichtiger. Insbesondere bei Überflutungen abseits von Gewässern gewinnt die Eigenvorsorge an Gebäuden und Liegenschaften zusätzlich an Bedeutung. Orientierung bieten die interaktive Landkarte für Naturgefahren HORA und der Leitfaden zur Eigenvorsorge bei Oberflächenabfluss. Wichtige Anpassungsmaßnahmen für Trockenheit sind besser vernetzte Wasserversorgungssysteme und die stärkere Nutzung von Uferfiltrat – also Wasser, das aus Flüssen durch den Untergrund zu nahe gelegenen Brunnen gelangt. In der Landwirtschaft spielen Bewässerung und die Wahl trockenheitstoleranter Sorten eine Rolle.



Die Studienergebnisse unterstützen zudem die Maßnahmenplanung zur ökologischen Verbesserung von Österreichs Gewässern. Auf Grundlage des Wald-Wasser-Resilienzgesetzes sind bereits für 2027 und 2028 zusätzliche Fördermittel für die Gewässerökologie vorgesehen.



Auftakt für „Unser Wasser 2100“

Die Präsentation der Studienergebnisse war zugleich der Auftakt für das Projekt „Unser Wasser 2100 – strategische Perspektiven und Leitlinien“. Dabei handelt es sich um einen Prozess unter der Leitung des BMLUK, bei dem ein strategischer Rahmen geschaffen und ein gemeinsames Verständnis erarbeitet wird, wie wir in den kommenden Jahrzehnten mit der Ressource Wasser umgehen, sie schützen und nutzen. Unter Leitung des Ministeriums bringen rund 100 Vertreterinnen und Vertreter aus den betroffenen Interessengruppen sowie Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Jugendliche, ihre Perspektiven ein. Das Ergebnis soll im zweiten Halbjahr 2027 vorliegen.



Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig: „Wasser ist unsere wertvollste Ressource. Wir übernehmen Verantwortung dafür, sie für die nächsten Generationen zu sichern. Dafür verbinden wir die Expertise meines Ressorts mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und beziehen Fachleute, Interessengruppen, wichtige Sektoren sowie die Bevölkerung mit ihren unterschiedlichen Perspektiven in den künftigen Umgang mit Wasser ein. Ab sofort können sich alle am Prozess ´Unser Wasser 2100 – strategische Perspektiven und Leitlinien´ beteiligen.“



Informationen und Updates: unserwasser2100.gv.at



Hinweis: „Wasser im Klimawandel – eine Studie über die Auswirkungen“ entstand im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft sowie aller Bundesländer. Durchgeführt wurde sie von der TU Wien, der GeoSphere Austria, der Universität Graz, der BOKU Wien und dem Ingenieurbüro DI Christian Holler.



Website: www.wasseraktiv.at/wasser-im-klimawandel



Fotos: https://www.bmluk.gv.at/fotoservice/Pressekonferenzen---Fototermine/2026/PK-Wasser-im-Klimawandel.html