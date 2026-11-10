  • 10.11.2026, 10:15:50
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FPÖ – Nepp zu Flugabgabe: SPÖ-Ludwig nach Abfuhr durch Marterbauer völlig blamiert

Ludwigs Wort ist in der eigenen Partei nichts mehr wert – Wien braucht einen Kurswechsel mit der FPÖ

Wien (OTS) - 

„SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig ist völlig blamiert. Zuerst hat er polternd die längst überfällige Abschaffung der Flugabgabe gefordert, jetzt hat er dafür vom eigenen Parteifreund, SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer, eine klare Abfuhr erhalten. Selbst ein Resolutionsantrag von SPÖ und NEOS im Wiener Gemeinderat beeindruckt den roten Finanzminister nicht einmal ansatzweise. Ludwigs Wort ist in der eigenen Partei nichts mehr wert“, erklärt der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

„Das ist typisch Ludwig: Zuerst groß fordern und ankündigen, dann nichts umsetzen. Wenn es darum geht, seine Forderungen beim eigenen SPÖ-Finanzminister durchzusetzen, bleibt nichts übrig. Ludwig hat keinerlei Durchsetzungsvermögen mehr und steht politisch nur noch saft- und kraftlos da“, so Nepp weiter.

„Wien braucht einen Bürgermeister, der sich durchsetzt und Ergebnisse liefert. Ludwig hat offensichtlich weder die Kraft noch den Einfluss, für Wien etwas zu erreichen. Es braucht endlich einen echten Kurswechsel – und den gibt es nur mit der FPÖ“, betont Nepp abschließend.

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