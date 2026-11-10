AIT präsentiert auf der Enlit Europe 2026 Technologien für ein intelligentes, flexibles und sicheres Energiesystem

Wien (OTS) -

Von digitaler Souveränität über künstliche Intelligenz und Batteriespeicher bis zur Sektorkopplung: Das AIT Austrian Institute of Technology zeigt vom 10. bis 12. November in Wien, wie Forschung die Transformation der europäischen Energieversorgung unterstützt.

Die Energiewende stellt Europas Energieversorgung vor grundlegende Herausforderungen: Erneuerbare Energien müssen zuverlässig in die Stromnetze integriert, Energieflüsse intelligent gesteuert und digitale Infrastrukturen sicher gestaltet werden. Welche Lösungen dafür notwendig sind, zeigt das AIT Austrian Institute of Technology auf der Enlit Europe 2026 vom 10. bis 12. November in Wien. Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung präsentiert am Austria Pavilion (Halle B, Stand B.b88), in internationalen Fachforen und im Rahmen europäischer Forschungsprojekte aktuelle Entwicklungen für ein klimaneutrales, flexibles und digital souveränes Energiesystem.

Digitale Souveränität: Sicherer Datenaustausch für Europas Energiewirtschaft

Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und der zunehmenden Vernetzung von Stromnetzen, Speichern und Verbrauchern gewinnt der sichere Austausch energierelevanter Daten an Bedeutung. Netzbetreiber, Energieversorger und neue Marktteilnehmer müssen Informationen über Organisationsgrenzen hinweg effizient nutzen können. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Datensicherheit, Interoperabilität und die Kontrolle über sensible Informationen. Einen wichtigen Ansatz bietet die europäische Initiative Gaia-X, die gemeinsame Rahmenbedingungen für vertrauenswürdige und interoperable Datenökosysteme schafft. Damit sollen Daten nach transparenten Regeln ausgetauscht werden können, ohne die Kontrolle über deren Nutzung aufzugeben. Für den Energiesektor eröffnet dies neue Möglichkeiten, dezentrale Flexibilitäten zu koordinieren und erneuerbare Energien besser zu integrieren.

Das AIT ist Koordinator für den nationalen Gaia-X Hub Austria, der im Auftrag des Bundeskanzleramts (BKA) sowie des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) die politisch-strategische Mitgestaltung, die verständliche Aufbereitung komplexer Entwicklungen, die Unterstützung konkreter Anwendungen sowie die Vernetzung österreichischer Akteure mit europäischen Initiativen zum Ziel hat. Der Hub bringt auch seine Expertise in der Sicherheit und Resilienz digitaler Infrastrukturen ein. Im Mittelpunkt stehen vertrauenswürdige verteilte Systeme, überprüfbare Sicherheitsmechanismen und der zuverlässige Betrieb kritischer digitaler Dienste. Helmut Leopold, Head of Center for Digital Safety & Security am AIT und Chairman des Gaia-X Hub Austria, diskutiert diese Herausforderungen am 11. November in der Session „Data Exchange & Protection“.

Intelligente Stromnetze, Batteriespeicher und KI als Schlüsseltechnologien

Der steigende Anteil erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung von Mobilität und Industrie sowie dezentrale Erzeugungsanlagen verändern die Anforderungen an Stromnetze grundlegend. Das AIT entwickelt und untersucht Technologien für einen sicheren und effizienten Netzbetrieb. Dazu zählen innovative Ansätze für die strategische Netzplanung, Hybridkraftwerke, netzbildende elektrische Lasten und die intelligente Integration von Batteriespeichern.

Im Rahmen der „AIT Innovation Insights“ am Messestand präsentieren Forschende aktuelle Arbeiten zu Batteriespeichersystemen und digitalen Werkzeugen zur Flexibilitätsbewertung. Diese sollen helfen, Erzeugung und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen, Stromnetze zu entlasten und erneuerbare Energien effizienter zu nutzen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Einsatz künstlicher Intelligenz. Das AIT zeigt Forschungsansätze zu agentenbasierter KI, digitalen Zwillingen für Energieanlagen und datenbasierten Planungswerkzeugen für die Elektromobilität. Digitale Zwillinge ermöglichen es, Anlagen virtuell abzubilden, Betriebszustände zu analysieren und unterschiedliche Szenarien zu untersuchen. Ergänzend beschäftigt sich das AIT mit Cybersicherheit und der Widerstandsfähigkeit zunehmend digitalisierter Energieinfrastrukturen.

Sektorkopplung: Strom, Wärme, Mobilität und Speicher gemeinsam denken

Die Transformation der Energieversorgung erfordert eine stärkere Verknüpfung unterschiedlicher Energieträger und Verbrauchssektoren. Das AIT präsentiert dazu Forschungsarbeiten zur Optimierung und Dekarbonisierung von Fernwärmesystemen, zu thermischen Speichern sowie zu innovativen Wärme- und Kältetechnologien. Ziel ist es, erneuerbare Energiequellen effizienter einzubinden und die Flexibilität sektorübergreifender Energiesysteme zu erhöhen. Ein weiteres Anwendungsfeld sind Energiegemeinschaften. Unter dem Titel „My Battery, Our Power – When Home Storage Works for the Whole Energy Community“ zeigen AIT-Forschende, wie private Batteriespeicher auch gemeinschaftlich genutzt werden können. Die Beiträge verdeutlichen, dass die Energiewende das koordinierte Zusammenspiel von Erzeugung, Netzen, Speichern und Verbrauchern erfordert.

Europäische Forschungskooperationen: Innovationen in die Anwendung bringen

In der EU Projects Zone präsentiert das AIT seine Beteiligung an den europäischen Forschungsprojekten RISEnergy, BRIDGE Relay, RESTORE und LVLV. Im Mittelpunkt stehen die Weiterentwicklung und praktische Erprobung innovativer Energietechnologien sowie deren Überführung in eine breitere Anwendung. Mit dieser Herausforderung beschäftigt sich auch die Fachveranstaltung „Beyond the pilot. Why energy demonstrations stall and what would carry them further“. Sie beleuchtet technologische, wirtschaftliche und organisatorische Voraussetzungen für die erfolgreiche Skalierung von Demonstrationsprojekten. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung ist die Veröffentlichung eines Fachpapiers vorgesehen.

AIT-Forschung im internationalen Dialog

AIT-Expertinnen und -Experten beteiligen sich während der drei Messetage an zahlreichen Fachveranstaltungen zu Netztransformation, Energiespeicherung, Flexibilität, Digitalisierung und industrieller Dekarbonisierung. Im Summit-Programm moderiert Bharath Varsh Rao vom AIT die Diskussion „Converging on Strategy: Europe's DSOs Shaping the Grid of Tomorrow“ über die strategischen Herausforderungen europäischer Verteilnetzbetreiber.

Am AIT-Stand bieten die „AIT Innovation Insights“ vertiefende Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten. Ergänzt wird das Programm durch eine Live-Präsentation des Start-ups Raphson sowie eine gemeinsam von Wien Energie und AIT veranstaltete Austrian Networking Reception mit Unterstützung von AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und Smart Grids Austria. Mit seiner Präsenz auf der Enlit Europe 2026 zeigt das AIT, wie die Verbindung von Energie- und Digitalisierungskompetenzen dazu beitragen kann, Europas Energieinfrastrukturen effizienter, flexibler und widerstandsfähiger zu gestalten und die technologische sowie digitale Souveränität zu stärken.

AIT auf der Enlit Europe 2026

Datum: 10.–12. November 2026

Ort: Wien, Österreich

AIT-Messestand: Austria Pavilion, Halle B, Stand B.b88

Weitere Informationen: www.enlit.world/enlit-europe

Über das AIT