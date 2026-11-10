Aufstand der Jugend: Woher kommt die Wut? | "Pro und Contra" am Dienstag um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Ob in Paris, Berlin oder Wien: Schüler:innen und Studierende in ganz Europa protestieren gegen überlastete Bildungssysteme, zu wenig Klimaschutz und fehlende Perspektiven. Teilweise sind die friedlichen Demonstrationen aber auch von gewaltsamen Ausschreitungen und Plünderungen begleitet worden. Bilder von brennenden Geschäften gingen um die Welt. Während Kritiker die Beteiligten als linke Chaoten abtun, bewerten Unterstützer die Anliegen der Jungen als gerechtfertigt.

Was steckt hinter den Protesten und was wird von ihnen bleiben? Sind die Vorurteile gegen die Gen Z gerechtfertigt? Und wird die junge Generation tatsächlich von der Politik vernachlässigt? Das und mehr diskutieren bei Moderatorin Manuela Raidl am Dienstag um 22:20 Uhr bei "Pro und Contra" auf JOYN & PULS 4:

Lena Schilling, ehem. Klimaaktivistin und Abgeordnete im EU-Parlament, Die Grünen

ehem. Klimaaktivistin und Abgeordnete im EU-Parlament, Die Grünen Valerie Huber, Schauspielerin und Autorin

Schauspielerin und Autorin Martin Engelberg, Psychoanalytiker, Unternehmensberater und früherer Nationalratsabgeordneter, ÖVP

Psychoanalytiker, Unternehmensberater und früherer Nationalratsabgeordneter, ÖVP Carmen Treml, Ökonomin, Agenda Austria

„Breaking Media“: Warum GTA 6 die ganze Welt verrückt macht | 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

Kaum ein Videospiel wird so sehnsüchtig erwartet wie „Grand Theft Auto 6“. Schon der Trailer sorgt für Rekorde: 90 Millionen Klicks in nur 24 Stunden. Die Produktion soll rund zwei Milliarden Dollar kosten, das Werbebudget wird auf 150 Millionen Dollar geschätzt. Die Erwartungen sind gigantisch. Doch was steckt hinter diesem weltweiten Hype? Und geraten dabei auch die kritischen Seiten des Spiels, von Gewaltverherrlichung bis Frauenverachtung, in den Hintergrund? Darüber spricht Moderatorin Gundula Geiginger mit Alexander Amon, Ressortleiter Web bei DER STANDARD, und Gamerin Rebecca Raschun.

Außerdem beschäftigt sich der „Breaking Media.compass“ mit den Gewaltfantasien gegen Frauen in der Incel-Szene. Der Begriff „Incel“ steht für „involuntarily celibate“, also unfreiwillig sexuell enthaltsam. Genutzt wird das Wort vor allem von Männern im Internet, dahinter liegt der Glaube bei Frauen keine Chance zu haben. In Online-Foren werden Frauen durch Frust und Wut zum Feindbild, das zu Frauenhass und extremen Gewaltfantasien führen kann.

„Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und „Breaking Media“ um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4