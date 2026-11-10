Belvedere 21: Feministische Kunst, digitale Welten und neue Perspektiven beim Open House

Wien (OTS) -

Am Sonntag, dem 29. November 2026, lädt das Belvedere 21 von 11 bis 18 Uhr zum Open House bei freiem Eintritt. Besucher*innen können die aktuellen Ausstellungen Feminist Futures Forever und Civa – Contemporary Immersive Virtual Art entdecken. Geführte Touren mit den Kuratorinnen und dem Team der Kunstvermittlung eröffnen Einblicke in die Ausstellungen und die präsentierten Werke.

Für Kinder und Familien gibt es ein abwechslungsreiches Programm: Im Offenen Atelier entstehen aus Moosgummi-Formen und bunten Materialien Mini-Me-Werke, die gemeinsam ein Familienporträt bilden. Das AR-Mobile-Game Future Traces lädt im Skulpturengarten dazu ein, Kunst spielerisch zu entdecken. Die Autorinnen Melanie und Minitta Kandlbauer lesen aus ihrem neuen Kinderbuch Wer sagt dir, was normal ist?. Und im Blickle Kino sind die Spanischen Filmtage mit der Science-Fiction-Animation Evolution für Kinder ab sechs Jahren zu Gast.

Auch gemeinsames Gestalten und Musizieren stehen auf dem Programm. Beim Collective Radical Crafting wird gehäkelt, gestrickt und gestricklieselt, wobei queer-feministische Botschaften entstehen. Unter der Leitung der Musikerin und Regisseurin Bernadette La Hengst lädt der Chor der schönen Aussichten zum Mitsingen und zu einer offenen Probe ein. Die gemeinschaftlich entwickelten Songtexte erzählen von „schönen Aussichten“ und dem guten Leben. Am Nachmittag wird in Anwesenheit von Generaldirektorin Stella Rollig die Publikation Gemeinsame Wagnisse. Community Outreach und Public Program des Belvedere präsentiert.

Programmhighlights

Offenes Atelier für Groß und Klein (11–17.30 Uhr)

Collective Radical Crafting (11–17.30 Uhr)

Belvedere Game Future Traces (11–17.30 Uhr)

(11–17.30 Uhr) Offene Probe des Chors der schönen Aussichten (11–12.30 Uhr)

Impulsführungen zu Feminist Futures Forever (11.15 / 11.45 / 12.15 / 12.45 / 14.15 / 15.15 / 15.45 / 16.15 / 16.45 / 17.15 Uhr)

(11.15 / 11.45 / 12.15 / 12.45 / 14.15 / 15.15 / 15.45 / 16.15 / 16.45 / 17.15 Uhr) Impulsführungen zu Civa – Contemporary Immersive Virtual Art (11.30 / 12.30 / 13.30 / 16.30 / 17.30 Uhr)

(11.30 / 12.30 / 13.30 / 16.30 / 17.30 Uhr) Kinderbuchlesungen mit Melanie und Minitta Kandlbauer (12.30 / 13.30 / 14.30 / 15.30 Uhr)

Spanische Filmtage – Screening Evolution (13–14.30 Uhr)

(13–14.30 Uhr) Curator’s Tour zu Feminist Futures Forever mit Anna Ewa Dyrko (13–14 Uhr)

mit Anna Ewa Dyrko (13–14 Uhr) Curator’s Tour zu Feminist Futures Forever mit Andrea Kopranovic (14–15 Uhr)

mit Andrea Kopranovic (14–15 Uhr) Curator’s Tour zu Civa – Contemporary Immersive Virtual Art mit Eva Fischer (15–16 Uhr)

mit Eva Fischer (15–16 Uhr) Präsentation der Publikation Gemeinsame Wagnisse. Community Outreach und Public Program des Belvedere (16.30–17.30 Uhr)

Eintritt und Programm frei. Weitere Informationen und das detaillierte Programm finden Sie auf HIER.