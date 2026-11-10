Recharging Europe: Wie Europa seine Zukunft neu beleben kann

Wien (OTS) -

Einer der hochkarätigsten international besetzten Immobilienkongresse Österreichs ging am 4. November im Park Hyatt Vienna über die Bühne. Unter dem Motto „Recharging Europe – Europas Zukunft neu beleben“ brachte der 4. immobilien investment Kongress internationale Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Immobilienwirtschaft zusammen. Initiatorin Elisabeth della Lucia, Geschäftsführerin der DMV – della lucia medien & verlags GmbH, setzte dabei auf ein außergewöhnlich breites Themenspektrum: von Globalisierung, Real Estate Debt und veränderten Assetklassen über ESG, Logistik und Defence bis zu Retail, künstlicher Intelligenz und Europas digitaler Souveränität.

Die zentrale Frage: Wie kann Europa seine wirtschaftliche Stärke behaupten, technologische Abhängigkeiten reduzieren und neue Wertschöpfung schaffen?

Silicon Valley in Wien: Wenn ein Aufzug die Welt verändert

Mit Mario Herger, Technologie- und Trendforscher aus dem Silicon Valley, holten die Veranstalter einen besonderen Impulsgeber nach Wien. In seiner Keynote „Wie wir Gesellschaft neu denken müssen“ zeigte er, wie selbst vermeintlich kleine Innovationen ganze Lebenswelten verändern.

Sein Beispiel: der Aufzug. Früher galt die Belle Étage als begehrteste Wohnlage. Erst der Lift machte die oberen Stockwerke attraktiv und revolutionierte damit die Architektur ganzer Städte. In New York konnten streikende Liftboys und Liftgirls sogar den Betrieb ganzer Hochhäuser lahmlegen.

Heute stehen wir laut Mario Herger vor einer vergleichbaren Zeitenwende. Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und humanoide Roboter werden unsere Lebensrealität grundlegend verändern.

„ Vielleicht steht in zehn Jahren neben unserem Kühlschrank ganz selbstverständlich ein humanoider Roboter, der den Haushalt erledigt, unseren Alltag organisiert und uns Aufgaben abnimmt, die wir heute noch selbst erledigen müssen .“

Mit dieser Zukunftsvision verdeutlichte Herger, wie selbstverständlich Technologien werden könnten, die heute noch wie Science-Fiction erscheinen

Hergers Botschaft: Die Zukunft lässt sich nicht mit den Denkmustern von gestern gestalten.

Daten sind das neue Gold – oder längst die Rechenleistung dahinter?

Eines der spannendsten Panels widmete sich Europas digitaler Souveränität. Phillip Wallner, Mitbegründer der Napfel GmbH, stellte dabei die entscheidende Frage: Sind tatsächlich Daten das neue Gold – oder vielmehr jene Rechen- und Speicherkapazitäten, die ihre Nutzung erst ermöglichen?

Rechenzentren werden zur strategischen Infrastruktur der digitalen Wirtschaft, benötigen jedoch enorme Energiemengen. Während in den USA zusätzliche Kernenergiekapazitäten für KI-Rechenzentren geschaffen werden, muss Europa technologische Wettbewerbsfähigkeit, Energieversorgung und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Die Nutzung entstehender Abwärme zur Beheizung ganzer Wohnquartiere bietet dabei neue Perspektiven.

Ao. Univ.-Prof. Dr. Alexander Redlein von der TU Wien, der auch dem internationalen Lehrteam der Stanford University angehört, brachte eine weitere entscheidende Perspektive ein: Technologischer Fortschritt allein schafft noch keinen Mehrwert. Erst die intelligente Nutzung von Daten und Technologien macht Gebäude effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher.

Doch die eigentliche Herausforderung reicht weiter: Ein Rechenzentrum auf europäischem Boden garantiert noch keine digitale Unabhängigkeit. Entscheidend ist, wem Daten und Infrastruktur gehören und wer tatsächlich darüber verfügen kann. Digitale Souveränität wird damit zu einer Schlüsselfrage für Europas wirtschaftliche Zukunft.

Neue Spielregeln: Wo Immobilien weiterhin funktionieren

Auch die übrigen Kongresspanels zeichneten ein klares Bild: Europas Immobilienwirtschaft befindet sich in einer tiefgreifenden Neuordnung. Geopolitische Unsicherheiten verändern Handelsbeziehungen und Lieferketten, während Logistik, Infrastruktur und Defence neue Perspektiven eröffnen.

Bei Real Estate Debt und den Verschiebungen zwischen den Assetklassen zeigte sich: Kapital ist vorhanden, wird aber selektiver investiert. Standortqualität, realistische Bewertungen und stabile Erträge entscheiden zunehmend über den Erfolg.

Thomas Karmann von BNP Paribas Asset Management verwies auf die Bedeutung erstklassiger Lagen: In München lassen sich bei Büroimmobilien weiterhin Spitzenmieten von rund 60 Euro pro Quadratmeter und Monat erzielen. Abseits solcher Premiumstandorte wird es dagegen deutlich schwieriger.

Auch der Handel erfindet sich neu: Unter dem Motto „Vom Store zur Story“ wurde deutlich, wie sich Einkaufszentren zu Erlebnisdestinationen entwickeln, während Nahversorgung unverzichtbar bleibt. Beim Thema ESG wiederum zählt nicht das Zertifikat allein, sondern die tatsächliche Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes.

Wiederaufbau der Ukraine: Wenn Architektur Leben rettet

Einen besonders eindrucksvollen Perspektivenwechsel bot Prof. Philipp Meuser, Architekt und Verleger, mit seinem Vortrag „Bauen vor, während und nach Krisen“.

Anhand seiner Erfahrungen mit Botschaftsprojekten in Kabul und Bamako zeigte er, wie vorausschauende Sicherheitsplanung Menschenleben retten kann. Besonders brisant: die Sanierung und Wiederherstellung kriegsbeschädigter Wohnhäuser in der Ukraine, etwa nach Drohnenangriffen.

Wer entscheidet über Reparaturen, wenn Wohnungen im Privateigentum stehen, Dächer und Fassaden jedoch Gemeinschaftseigentum sind? Wer finanziert den Wiederaufbau, und wie können die betroffenen Bewohner eingebunden werden?

Meusers Ausführungen machten deutlich, dass es nicht nur um zerstörte Bausubstanz geht, sondern um Sicherheit, Verantwortung und die Zukunft konkreter Lebensräume. „Resilienz ist keine Formel, sondern eine Haltung“, erklärte Meuser in einem veröffentlichten Fachinterview.

Europas Zukunft braucht mehr Mut als Krisenrhetorik

Der rote Faden des Kongresses war klar: Europa verfügt über wirtschaftliche Substanz, industrielles Know-how und internationale Netzwerke. Entscheidend ist, diese Stärken besser zu bündeln, technologische Abhängigkeiten zu reduzieren und neue Ideen konsequent umzusetzen.

„ Europa hat alles, was es braucht, um im internationalen Wettbewerb eine starke Rolle zu spielen. Was uns manchmal fehlt, ist der Mut, schneller zu handeln, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und neue Entwicklungen nicht nur zu regulieren, sondern selbst voranzutreiben. Genau darum geht es bei Recharging Europe “, betont Elisabeth della Lucia

Am 4. November 2027 geht der immobilien investment Kongress im Park Hyatt Vienna in seine fünfte Runde. Die Vorfreude ist bereits groß – und nach Mario Hergers Keynote bleibt eine Frage durchaus erlaubt: Wer weiß, vielleicht begrüßt uns im nächsten Jahr bereits ein humanoider Roboter am Eingang?

Fotos vom Kongress sind im Link.