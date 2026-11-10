  • 10.11.2026, 09:49:02
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  • OTS0052

Erinnerung: Sportministerium Pressekonferenz – Ausbau der "Täglichen Bewegungseinheit“

Wien (OTS) - 

Das Sportministerium lädt Journalist:innen herzlich zur Pressekonferenz zum Ausbau der Täglichen Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche.

Am Podium stehen zur Verfügung:

  • Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt
  • Gesundheitsministerin Korinna Schumann
  • ÖGK-Obmann Andreas Huss
  • stv. BVA-Obfrau Bernadett Humer

Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die Möglichkeit, bei einer Demonstration der “Täglichen Bewegungseinheit” dabei zu sein.

Ort: Volksschule Kunterbunt, Halirschgasse 25, 1170 Wien

Zeit: Mittwoch, 11. November, 11.30 Uhr

Wir bitten um vorherige Anmeldung unter: [email protected]

Rückfragen: Mathias Klein, Pressesprecher BMWKMS, +4366478028687

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 71606-664781
[email protected]
www.bmwkms.gv.at

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