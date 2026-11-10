WDTU-Award: Auszeichnung für Ausnahmekünstlerin Andrea Berg

Aspach (OTS) -

Der Wirtschaftsverband deutscher Tanzschulunternehmen (WDTU) hat Andrea Berg anlässlich des Welttanztages mit dem begehrten WDTU-Award ausgezeichnet. Im Rahmen einer feierlichen Übergabe während des Discofox-Marathons in der heimischen, legendären Tanzlocation "Hazienda" im Hotel Sonnenhof in Kleinaspach nahm die Ausnahmekünstlerin die Auszeichnung inmitten einer Vielzahl von Tanzbegeisterten entgegen.

Die Jury begründete ihre Entscheidung vor allem mit dem prägenden Einfluss der Künstlerin auf die deutsche Tanzszene: Kaum eine andere Interpretin hat den Discofox über Jahrzehnte hinweg so maßgeblich geformt wie Andrea Berg, die zudem durch über 200 selbst geschriebene Titel überzeugt. Ihre Hits gelten in deutschen Tanzschulen seit jeher als absolute Dauerbrenner. Analog zur stetigen Weiterentwicklung des Tanzes selbst gelingt es Andrea Berg immer wieder aufs Neue, zeitgemäße Titel zu veröffentlichen, die Tanzbegeisterte im gesamten deutschsprachigen Raum auf die Fläche ziehen. Im Herbst 2027 ist die erfolgreichste Künstlerin der deutschen Chart-Geschichte dann auch wieder live auf ihrer großen EUPHORIE-Arena Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen.

Tanzbegeisterung für den guten Zweck

Neben der musikalischen Ehrung stand der Abend ganz im Zeichen des gesellschaftlichen Engagements: Der Gesamterlös der Veranstaltung sowie die Einnahmen des bundesweit ausgetragenen Discofox-Marathons kommen der NCL-Stiftung zugute, die sich intensiv im Kampf gegen Kinderdemenz einsetzt.

Die NCL-Botschafterin, ehemalige RTL-"Let's Dance"-Gewinnerin und Profitänzerin Melissa Ortiz-Gomez zeigte sich überwältigt von der enormen Resonanz: Die große Zustimmung und die breite Unterstützung der Tanzszene seien ein starkes Signal im gemeinsamen Kampf gegen die seltene Stoffwechselerkrankung bei Kindern.