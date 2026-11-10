DPD Österreich erweitert Pickup-Netzwerk auf 3.800 Standorte

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) -

DPD Austria (Direct Parcel Distribution Austria GmbH) – Österreichs führender privater Paketdienst* – verfügt mittlerweile österreichweit über insgesamt 3.800 Pickup Standorte (Paketshops und Paketstationen) und bietet damit das größte private Netzwerk für den Versand, die Retournierung und die Abholung von Paketen.

Out of Home als klarer Trend

„Ob Paketshop oder Paketstation: Out-of-Home-Lösungen gewinnen in der Paketlogistik zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen es unseren Kund:innen den Paketempfang bzw. -versand flexibel in ihren Alltag zu integrieren. Mit unserem wachsenden Netzwerk sind wir am Puls der Zeit. Unser Ziel ist es, Out-of-Home-Angebote dort verfügbar zu machen, wo Menschen sie tatsächlich benötigen, gut erreichbar und passend zu ihren täglichen Wegen“, so Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer.

Ein dichtes Netzwerk aus Paketshops und Paketstationen

Zum DPD Pickup-Netzwerk zählen klassische Paketshops ebenso wie rund um die Uhr zugängliche Paketstationen. Für 95 Prozent der österreichischen Bevölkerung ist ein Pickup Standort innerhalb von 15 Minuten erreichbar. Knapp 80 Prozent der DPD Pickup Paketshops haben nach 18 Uhr und auch am Wochenende geöffnet.

Ergänzt wird das Shop-Netzwerk durch Pickup Paketstationen, die mit unterschiedlichen Kooperationspartnern betrieben werden. Die Paketstationen sind rund um die Uhr zugänglich. Dadurch können Pakete an sieben Tagen in der Woche und unabhängig von Öffnungszeiten abgeholt, versendet oder retourniert werden. Insgesamt bietet DPD mehr als 95.000 Fächer im Netzwerk.

Besonders dicht ist das Angebot im städtischen Bereich: Allein in der Bundeshauptstadt stehen mittlerweile rund 1.000 Pickup Standorte zur Verfügung. „Mit unserem wachsenden Netzwerk sind wir am Puls der Zeit. Unser Ziel ist es, Out-of-Home-Angebote dort verfügbar zu machen, wo Menschen sie tatsächlich benötigen, gut erreichbar und passend zu ihren täglichen Wegen“, so Rainer Schwarz.

DPD als Enabler für den E-Commerce

Als erster und größter privater Paketdienst entwickelt DPD sein Netzwerk konsequent entlang der Bedürfnisse von Versender:innen und Empfänger:innen weiter. Der Ausbau um zusätzliche 500 auf 3.800 Pickup Standorte steht dabei für mehr als zusätzliche Abholmöglichkeiten: Ein dichtes Netz aus Paketshops und Paketstationen schafft die notwendige Flexibilität für einen Paketmarkt, der zunehmend von E-Commerce und individuellen Empfangsgewohnheiten geprägt ist.

„Wir verstehen uns nicht nur als Transportdienstleister, sondern als Enabler für erfolgreichen

E-Commerce. Ein leistungsfähiges Out-of-Home-Netzwerk gibt unseren Versandkund:innen zusätzliche Zustelloptionen und ihren Kund:innen mehr Freiheit beim Paketempfang. Als privater Paketdienst können wir neue Lösungen und Partnerschaften gezielt vorantreiben und unser Netzwerk dort ausbauen, wo zusätzlicher Bedarf entsteht. Damit schaffen wir Convenience für Empfänger:innen und gleichzeitig einen echten Mehrwert für unsere E-Commerce-Kund:innen“, erklärt Rainer Schwarz die Strategie von DPD Österreich.

Über DPD in Österreich

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst* und steht seit mittlerweile mehr als 38 Jahren für erstklassige Paketlogistik-Lösungen für Business- und Privatkund:innen. 1988 als erster privater Paketdienst gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führende Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. Österreichweit sind rund 2.500 Logistikexpert:innen im DPD-Netzwerk tätig, die gemeinsam mit einer Transportflotte von 1.600 Fahrzeugen im Jahr 2025 rund 64,6 Millionen Pakete bewegt haben. Ein weiteres starkes Standbein dieses Netzwerks sind die österreichweit inzwischen über 3.800 Pickup-Standorte (Paketshops und -stationen), an denen Pakete versendet, abgeholt und retourniert werden können. International hat DPD, als Teil der französischen Geopost, Zugriff auf das stärkste Straßennetzwerk Europas und Zugang zu über 150.000 Pickup-Standorten. DPD ist in 50 Ländern präsent und erreicht über sein internationales Liefernetzwerk rund 200 Länder/Territorien weltweit.

Seit 2019 ist DPD Markenpartner von Austrian Logistics, der Dachmarke der österreichischen Logistik.

* KEP Radar, Februar 2026