„Deine Erfahrung zählt“: ISS und Vollpension starten Jobinitiative für Menschen in Pension

Wien, 10.11.2026 (OTS) -

Gemeinsam mit der Vollpension startet ISS Österreich mit “Deine Erfahrung zählt” eine Initiative, um Menschen im Pensionsalter wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Am 17. November findet in der ISS Zentrale in Wien der erste “Senior Job Day” statt. Hier können sich Interessierte für einen von vier Jobs persönlich bewerben, darunter auch für eine Tätigkeit im Garderobendienst im Österreichischen Parlament. Langfristig sieht ISS Potenzial für jährlich bis zu 175 Arbeitsplätze für Senior:innen.

Mit der Initiative „Deine Erfahrung zählt“ möchte ISS Österreich, heimischer Marktführer für integrierte Facility Services, Menschen erreichen, die ihre Erfahrungen auch nach dem Pensionsantritt beruflich einbringen möchten. Das Unternehmen beschäftigt österreichweit über 7.000 Mitarbeitende aus rund 100 Nationen und schreibt jährlich rund 3.500 Stellen aus. Nach einer internen Einschätzung eignen sich rund fünf Prozent davon besonders gut für Menschen in Pension. Das entspricht einem Potenzial von bis zu 175 Stellen pro Jahr. Bis Jahresende sucht ISS konkret für vier Tätigkeitsbereiche in Wien: Garderobendienst, Essensausgabe, Reinigung und Rezeption. Zu den Einsatzorten zählt neben der ISS Zentrale auch das Österreichische Parlament, wo eine Tätigkeit in der Garderobe angeboten wird.

“ Wer in der Pension weiterarbeiten möchte, braucht eine Aufgabe, bei der Anforderungen und Arbeitszeit zum eigenen Leben passen. Wir sehen in unserem Unternehmen dafür konkrete Möglichkeiten. Mit der Initiative „Deine Erfahrung zählt“ gehen wir gezielt auf Menschen zu, die ihre Erfahrung weiterhin einbringen wollen, und besprechen gemeinsam, welche Tätigkeit für sie infrage kommt ”, so Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich.

Die Babyboomer gehen – ihre Erfahrung muss nicht mitgehen

Der demografische Wandel erhöht den Handlungsbedarf für Arbeitgeber: Die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge erreichen zunehmend das Pensionsalter. Laut einer im Jänner 2025 veröffentlichten Analyse des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) gehen zwischen 2022 und 2027 rund 540.000 Menschen dieser Generation in Pension. Gleichzeitig schrumpft laut Statistik Austria die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bis 2040 um rund 265.000 Personen.

Viele Menschen sind nach Pensionsantritt fit, motiviert und wollen weiterhin etwas beitragen – oft in einem Stundenausmaß, das zum neuen Lebensabschnitt passt. Für einen Teil der älteren Bevölkerung kommt ein finanzieller Aspekt hinzu. Von der Altersarmut sind besonders Frauen betroffen: Im vergangenen Jahr galten in Österreich 28 Prozent der alleinlebenden Pensionistinnen als armutsgefährdet, bei alleinlebenden Pensionisten lediglich halb so viele.

ISS will mit der Initiative berufliche Möglichkeiten für jene eröffnen, die auch nach dem Pensionsantritt arbeiten möchten und nutzt dabei auch die neuen Rahmenbedingungen rund um die sogenannte Aktivpension: Ab 2027 sollen Zuverdienste in der Pension bis zu 15.000 Euro pro Jahr steuerfrei bleiben, ab dem Regelpensionsalter entfällt zudem der Dienstnehmerbeitrag zur Pensionsversicherung.

“ Erfahrung hat bei uns kein Ablaufdatum. Wer jahrzehntelang Verantwortung getragen hat, bringt genau das mit, was unsere Kunden schätzen: Ruhe, Verlässlichkeit und Menschenkenntnis. Weiterzuarbeiten kann im Pensionsalter eine echte Chance sein – für beide Seiten ”, so Steinreiber.

Die Vollpension als Partnerin: Generationendialog aus der Praxis

Partnerin der Initiative ist die Vollpension. In ihren Wiener Generationencafés bringt sie bereits Menschen im Pensionsalter mit jüngeren Kolleg:innen zusammen und konnte in den letzten 10 Jahren mehr als 2.3 Millionen Euro Zuverdienst für Senior:innen schaffen. Diese Erfahrung fließt nun auch in die Ansprache und den Bewerbungsprozess bei der gemeinsamen Initiative mit ISS ein.

Manuel Gruber, Geschäftsführer der Vollpension Generationendialog GmbH, zur Zusammenarbeit:

“ In unseren Cafés erleben wir täglich, wie viel Freude unseren Mitarbeiter:innen eine passende Aufgabe und der Austausch mit einem jungen Team machen können. Unsere Mission ist es, Jobs für Senior:innen zu schaffen. Dass ein Leitbetrieb wie ISS dieses enorme Potenzial aufgreift und konkrete Stellen schafft, ist ein starkes Signal. Der erste Bewerbungstag ist ein schöner Auftakt, um mit interessierten Menschen direkt ins Gespräch zu kommen und die Initiative mit unserem Praxis-Know-how zu unterstützen. ”

Senior Job Day als Auftakt: Bewerben bei Kaffee und Buchteln

Der erste Bewerbertag findet am 17. November in der ISS Zentrale in der Lassallestraße in Wien statt. Beim Bewerbungsprozess geht ISS bewusst einen anderen Weg: Statt Online-Formular und verpflichtendem Lebenslauf-Upload steht das persönliche Gespräch im Mittelpunkt - ein Learning aus den Bewerbungsprozessen der Vollpension. Interessierte können vorbeikommen, sich bei Kaffee und Buchteln aus der Vollpension mit dem Recruiting-Team austauschen und über ihre Erfahrungen, Interessen und das gewünschte Stundenausmaß sprechen. Eine Voranmeldung sowie ein Lebenslauf sind willkommen, aber kein Muss.

“ Für viele Menschen in Pension ist nicht der Job die Hürde, sondern der Weg dorthin. Deshalb machen wir es so einfach wie möglich: vorbeikommen, Kaffee trinken, reden. So wollen wir bewusst einen Rahmen schaffen, in dem Menschen offen darüber sprechen können, was sie mitbringen und wie sie künftig arbeiten möchten ”, so Steinreiber.

Die Eckdaten:

Wann: Dienstag, 17. November 2026, 9 bis 13 Uhr

Wo: ISS Job-Center Wien, 6. OG, Lassallestraße 1, 1020 Wien (direkt am Praterstern, U1/U2)

Einfach vorbeikommen oder Vorab-Anmeldung über Landing Page https://www.at.issworld.com/bewerbungstag-fuer-pensionistinnen

Mitbringen: Ein Lebenslauf ist willkommen, aber kein Muss

Die Jobs: vom Besucherempfang im Österreichischen Parlament bis zur Essensausgabe in der Betriebskantine, mit Stundenausmaß nach Vereinbarung

Keine Zeit am 17.11.? Wir finden eine Lösung. Kontakt: Marinelle Tenorio, Tel.: +43 5 7400-1215

Alle Infos: https://www.at.issworld.com/bewerbungstag-fuer-pensionistinnen

ISS im Überblick

ISS Österreich ist heimischer Marktführer im Bereich Facility Services und größter Arbeitgeber der Branche. Rund 7.000 Mitarbeitende betreuen etwa 1.600 Kunden an mehr als 5.000 Standorten in ganz Österreich, darunter Bürogebäude, Industrieanlagen und Gesundheitseinrichtungen. Das Leistungsportfolio umfasst Reinigung und Hygiene, Gebäudetechnik, Betriebsverpflegung, Security sowie umfassende Support Services.

Das Unternehmen verfügt über 70 Jahre Erfahrung in Österreich und ist Teil der internationalen ISS Gruppe mit Hauptsitz in Dänemark. Weltweit beschäftigt ISS rund 325.000 Mitarbeitende in rund 30 Ländern und betreut mehr als 40.000 Kunden.

Über die Vollpension

Das Wiener Sozialunternehmen Vollpension wirkt seit 2012 gemeinsam mit Senior:innen Altersarmut und -einsamkeit entgegen – und stärkt zugleich das Miteinander der Generationen. Mit Herz, Humor und Mehlspeis verbinden die Generationencafés Menschen aller Altersgruppen: Omas und Opas backen und servieren Kuchen nach alten Familienrezepten – Seite an Seite mit dem „Jungspund“-Team. Mit mehr als einer Million Gästen in den letzten zehn Jahren, 50.000 gebackenen Kuchen und einem Zuverdienst von mehr als 2,3 Millionen Euro für Senior:innen, Platz 1 und 3 auf Tripadvisor (Cafés, Frühstück & Brunch in Wien), Berichte u.a. in der New York Times, BBC, CNN, Forbes etc. sowie zahlreichen Auszeichnungen (EY Entrepreneur of the Year, New Work Award, European Excellence Award) weist die Vollpension eine positive Bilanz auf und ist längst kein Geheimtipp mehr. vollpension.wien