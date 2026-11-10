Laverana ist Finalist des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Unternehmen 2027

Hannover (OTS) -

Die Laverana GmbH & Co. KG ist als Finalist des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Unternehmen 2027 ausgewählt worden. Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. hat Anfang November die Finalisten bekannt gegeben. In der Größenklasse Large Companies wurden nach Juryentscheid insgesamt 30 Unternehmen als Finalisten benannt, darunter der Naturkosmetikhersteller Laverana aus Niedersachsen.

Der holistische Ansatz des Unternehmens hat die Jury überzeugt: "Maßgeblich für die Jury war, dass bei der Laverana Rezepturen, Verpackungen und Herstellungsverfahren gemeinsam weiterentwickelt werden und Forschung und eigene Fertigung unmittelbar zusammenwirken", heißt es in der Jurybegründung.

Bereits seit 1987 entwickelt und fertigt Laverana in der Region Hannover Naturkosmetik unter der Marke lavera. Das Sortiment reicht von Gesichts- und Haarpflege über Sonnenschutz bis zur dekorativen Kosmetik, ergänzt durch feste Shampoos und Nachfülllösungen, und wird inzwischen weltweit vertrieben. www.lavera.de

Seit der Gründung hat das Unternehmen den Standort in der Region Hannover kontinuierlich ausgebaut. Die Jury würdigt mit der Auswahl als Finalist "die Verbindung von Naturkosmetik, Forschung und kontinuierlicher Prozessentwicklung, etwa in der Longevity-Serie: Eine eigene liposomale Verkapselungstechnik bindet den Wirkstoff NMN stabil in die Formulierung ein.

Anerkennung finden außerdem die regionale Verankerung sowie die Arbeit an Energieverbrauch und Verpackungsgestaltung. Genauso wie die Weiterentwicklung von Maschinen, Rotobertechnik und Energiemanagement. So unterstützen zum Beispiel Photovoltaik und Batteriespeicher am Standort Bantorf die Eigenstromnutzung sowie Arbeit am Energieverbrauch je Fertigartikel."

Sabine Kästner, Pressesprecherin und Nachhaltigkeitsbeauftragte bei der Laverana: "Die Auswahl als Finalist freut uns sehr. Sie würdigt erneut alle Kolleginnen und Kollegen, die an Rezepturen, Verpackungen, Herstellungsverfahren sowie am Energiemanagement mitarbeiten und dazu beitragen, unsere Zielsetzungen und Standards im Unternehmen stetig zu optimieren."

Der Wettbewerb trägt nachhaltige Entwicklung in die Breite der Unternehmenslandschaft - der DNP wird europäisch

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Unternehmen (DNP) wird 2026 in Deutschland nach den Regeln und Teilnahmebedingungen des European Sustainability Awards (ESA) durchgeführt. Ab 2027 vergibt die European Sustainability Award Foundation in Brüssel den ESA - die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. verantwortet den DNP weiterhin. Zu Finalisten wurden in diesem Jahr Unternehmen, die als Leuchttürme ihres Bereichs gelten können, und Unternehmen, die im Massengeschäft Transformationsprozesse mit breiter Wirkung vorantreiben. Berücksichtigt wurden auch historisch bedingte Ausgangslagen und vorhandenes Verbesserungspotenzial.

Hinweis zur Bekanntgabe

Die Platzierung als Finalist ist keine Aussage über die Endplatzierung. Die Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Unternehmen 2026 werden am 3. Dezember 2026 bekanntgegeben und nehmen als National Champions Germany dann gemäß Teilnahmebedingungen am Europäischen Wettbewerb teil.