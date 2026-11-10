  • 10.11.2026, 09:37:03
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OÖ Landesgartenschau: Welser Schülerinnen und Schüler verwandeln Bootshaus in Graffiti-Kunstwerk

Welser Schülerinnen und Schüler verwandelten letzte Woche das Bootshaus in ein Graffiti-Kunstwerk. Ein markanter Akzent im Traungarten der OÖ Landesgartenschau Wels 2027.

Die Stadt der Gärten ist weit mehr als eine Gartenschau. Neben neuen Grünräumen und attraktiven Aufenthaltsbereichen setzen wir auch mit Kunst besondere Akzente im Stadtbil

DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027

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Wels (OTS) - 

Das Bootshaus an der Welser Traun präsentiert sich seit Anfang November mit einem eindrucksvollen Graffiti-Kunstwerk. Gemeinsam mit dem oberösterreichischen Künstler Michael Gustav haben 16 Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse des BG/BRG Dr.-Schauer-Straße Wels die Außenwand des Gebäudes gestaltet. Mit den beiden Welsen als zentralem Motiv wird das Bootshaus zum weithin sichtbaren Blickfang im Traungarten, einer der sechs Gartenwelten der OÖ Landesgartenschau Wels 2027. „Die Stadt der Gärten ist weit mehr als eine Gartenschau. Neben neuen Grünräumen und attraktiven Aufenthaltsbereichen setzen wir auch mit Kunst besondere Akzente im Stadtbild“, erklärt DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027. Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.

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Vorschau Bild von Welser Schülerinnen und Schüler verwandelten letzte Woche das Bootshaus in ein Graffiti-Kunstwerk. Ein markanter Akzent im Traungarten der OÖ Landesgartenschau Wels 2027. [Bild, 6.18MB]
Vorschau Bild von Bootshaus als neuer Blickfang an der Traun: (v.l.n.r.) Vizebürgermeister Gerhard Kroiss, OÖ Landesgartenschau Wels Geschäftsführer DI Gottfried Struggl, Schülerinnen und Schüler Schauergym Wels, Künstler Michael Gustav und Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger. [Bild, 4.81MB]
Vorschau Bild von Welser Schülerinnen und Schüler verwandeln Bootshaus in Graffiti-Kunstwerk. [PDF, 649.51KB]

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