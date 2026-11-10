OÖ Landesgartenschau: Welser Schülerinnen und Schüler verwandeln Bootshaus in Graffiti-Kunstwerk

Wels (OTS) -

Das Bootshaus an der Welser Traun präsentiert sich seit Anfang November mit einem eindrucksvollen Graffiti-Kunstwerk. Gemeinsam mit dem oberösterreichischen Künstler Michael Gustav haben 16 Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse des BG/BRG Dr.-Schauer-Straße Wels die Außenwand des Gebäudes gestaltet. Mit den beiden Welsen als zentralem Motiv wird das Bootshaus zum weithin sichtbaren Blickfang im Traungarten, einer der sechs Gartenwelten der OÖ Landesgartenschau Wels 2027. „ Die Stadt der Gärten ist weit mehr als eine Gartenschau. Neben neuen Grünräumen und attraktiven Aufenthaltsbereichen setzen wir auch mit Kunst besondere Akzente im Stadtbil d“, erklärt DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027. Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.