Grüne Wien/Pühringer, Berner, Widhalm: Arena nach Streichung von Förderungen in Gefahr

Wien (OTS) -

Laut Medienberichten ist die Arena Wien – eine der wichtigsten Kulturstätten der Stadt – in Gefahr: Ab 2027 soll die Arena keine Förderungen der MA 13 mehr erhalten. Die kurzfristige Streichung von 259.000 Euro Fördermitteln würde den Betrieb der Arena in ihrer jetzigen Form massiv gefährden, heißt es von den Betreiber:innen. Die Grünen Wien kritisieren das Vorgehen der Rot-Pinken Stadtregierung scharf und fordern die Rücknahme der geplanten Förderstreichung sowie Gespräche über eine langfristig tragfähige Finanzierung.



„Die Arena Wien ist eine unersetzbare Institution für Kunst und Subkultur und weit mehr als ein reiner Veranstaltungsort. Sie ist ein hart erkämpfter kultureller Freiraum, der Menschen zusammenbringt und seit 50 Jahren die kulturelle Identität unserer Stadt mitprägt. Dass die rot-pinke Stadtregierung diesen für die Wienerinnen und Wiener so wichtigen Ort mit ihren Kürzungen gefährdet zeigt, dass SPÖ und Neos ihren kulturpolitischen Kompass verloren haben”, so die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer.



Laut den Betreiber:innen wurden 2026 bereits zehn Prozent der Fördermittel für die Arena gekürzt, woraufhin geplante Projekte im Bereich der Jugendkultur nicht durchgeführt werden konnten. Die nun geplante Streichung weiterer 259.000 Euro würde den Betrieb der Arena in ihrer jetzigen Form massiv gefährden. „Mit den drohenden Kürzungen stehen 50 Jahre Alternativ-Kultur auf dem Spiel. Die Arena ist nicht nur ein erkämpfter Freiraum, sie steht auch für ein demokratisches Verständnis. Lange Zeit galt die Arena als Vorzeigeprojekt für die Offenheit der Stadtpolitik für neue Entwicklungen in der Jugendkultur. Wenn an diesem Ort gespart wird, um wenige Meter daneben einen kommerziellen Player zu unterstützen, ist das ein fundamentaler Bruch in der Kulturpolitik der Stadt. Die Arena ist ein wichtiger Bestandteil der kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Infrastruktur Wiens”, betont die Kultursprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner.



Siegrid Widhalm, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin der Grünen Landstraße, ergänzt: „Schon die Räumung von St. Marx zugunsten einer Mega-Eventhalle, für die die Stadt 215 Millionen Euro bereitstellt, war nicht nachvollziehbar. Dass man nun offenbar bereit ist, auch noch die etablierte Arena aufs Spiel zu setzen, macht viele Menschen im Bezirk und in ganz Wien fassungslos.”



„Während für eine neue, kommerzielle Mega-Eventhalle Geld da ist, soll jenen Orten die Existenzgrundlage entzogen werden, die diese Stadt kulturell lebendig, vielfältig und einzigartig machen. Die Stadtregierung setzt hier völlig falsche Prioritäten. Die Arena ist ein Stück Wiener Kulturgeschichte, das wir nicht opfern dürfen”, so Pühringer, Berner und Widhalm abschließend.