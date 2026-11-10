Prostatakrebs: Manche Bücher machen Mut.

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Buch Wien und des Männermonats November stellt der Non-Profit-Verein PATIO seinen neuen Ratgeber mit dem Titel „Prostatakrebs. Und jetzt?“ vor . Das Buch verbindet Wissen mit persönlichen Erfahrungen. Am 27. November 2026 können Besucher:innen das Buch von 9 bis 15 Uhr in der Messe Wien am PATIO Informationsstand E02 der Halle D kostenlos oder gegen eine kleine Spende mitnehmen.

Mehr Infos: www.patiospots.com

Wie verändert Prostatakrebs den Alltag? Was bedeutet die Erkrankung für Partnerschaft, Sexualität und psychische Gesundheit? Und wie gehen andere Menschen mit Inkontinenz, Ängsten oder Unsicherheiten um? Antworten auf diese Fragen entstehen oft im Austausch mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Aus diesem Erfahrungswissen und der engen Zusammenarbeit mit Betroffenen und ihren Angehörigen aus Prostatakrebs-Selbsthilfegruppen ist PATIO entstanden. Diese Verbindung zur Selbsthilfe prägt auch das neue Buch „Prostatakrebs. Und jetzt? Wissen, Erfahrungen und Orientierung für Betroffene und Angehörige“, das anlässlich der Buch Wien und des Männermonats November erstmals vorgestellt wird.

„Es ist kein Buch, das Ihnen verspricht, dass alles gut wird. Aber es ist ein Buch, das sagt: Sie sind damit nicht allein. Denn Prostatakrebs betrifft nicht nur den Menschen, dessen Name auf dem Befund steht“, sagt Univ.-Prof. Mag. Dr. Markus Mitterhauser, Gründer und Leiter von PATIO. Vielleicht beschreibt dieser Gedanke am besten, was der Ratgeber sein kann: ein Buch, das man nie lesen wollte und später doch froh ist, zu haben.

In seinem Vorwort zum PATIO- Ratgeber betont Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Shahrokh F. Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie der Medizinischen Universität Wien, wie wichtig Empathie, sozialer Rückhalt und Begleitung sind: „Vielleicht bleibt der Befund erst einmal mehrere Tage auf dem Küchentisch liegen. Vielleicht besorgen Angehörige dieses Buch für einen Menschen, den sie lieben. Jeder braucht seine eigene Zeit, um eine solche Diagnose zu begreifen. Niemand muss sofort alles verstehen oder bewältigen. Wichtig ist, sich frühzeitig Unterstützung zu holen und Menschen einzubeziehen, die einem nahestehen. Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche. Dieses Buch vermittelt vor allem eines: Niemand muss diesen Weg allein gehen.“

Auch nach der Buchmesse soll das Buch bei Selbsthilfegruppen zur kostenlosen Selbstabholung erhältlich sein. Darüber hinaus kann es bei PATIO um 20 Euro zur Zusendung per Post unter der email [email protected] bestellt werden. Exemplare sind außerdem für urologische Wartezimmer und Krankenhausbibliotheken vorgesehen.

Aus der Selbsthilfe – mit Betroffenen für Betroffene

Die Erfahrungen und Anliegen aus den Selbsthilfegruppen bilden eine wesentliche Grundlage der Arbeit von PATIO. Menschen mit Prostatakrebs und ihre Angehörigen gestalten die Angebote aktiv mit: Sie bringen ihr Wissen über das Leben mit der Erkrankung ein und zeigen auf, wo im Alltag Information, Orientierung und Unterstützung fehlen.

Dieser gemeinsame Ansatz steht auch im Mittelpunkt des von Jonas Winter und Lisa-Marie Rolly verfassten Ratgebers. Das Buch entstand unter aktiver Einbindung von Betroffenen und Angehörigen, in enger Zusammenarbeit mit Prostatakrebs-Selbsthilfegruppen und der Urologie am AKH Wien. Die interdisziplinär-medizinischen Fachbeiträge wurden von 10 verschiedenen Expert:innen in einfacher, verständlicher Sprache gestaltet. Auch Titel und Cover wurden gemeinsam mit Betroffenen ausgewählt. Herausgeber ist der Non-Profit-Verein PATIO – Patienteneinbindung in der Onkologie.

„Besonders wichtig war uns, kein Buch über Betroffene zu machen, sondern eines mit ihnen“, betont Mitterhauser. „Es ist ein Buch der Community für die Community.“

Lebensqualität im Mittelpunkt – ohne Tabus

Auf 158 Seiten verbindet der Ratgeber verständliches medizinisches Wissen mit persönlichen Erfahrungen, Gesprächen und einer guten Portion Humor. Erfahrungsberichte, Interviews mit Expert aus mehr als zehn Fachdisziplinen und Sachtexte beleuchten das Leben mit der Erkrankung: Kontinenz und Potenz, den Umgang mit Ängsten sowie die Auswirkungen auf Beziehungen und das eigene Selbstverständnis.

Illustrationen, kompakte Zusatzinformationen und humorvolle Passagen schaffen einen zugänglichen Rahmen für ernste Themen. Das Buch lässt sich durchgehend lesen oder gezielt dort aufschlagen, wo gerade eine Frage drängt. Es richtet sich an neu diagnostizierte Menschen ebenso wie an länger Erkrankte und ihr persönliches Umfeld.

Erfahrungswissen sichtbar machen und Austausch fördern

Das Buch möchte Orientierung geben, mögliche Belastungen und Nebenwirkungen realistisch einordnen und dazu ermutigen, über vermeintliche Tabuthemen zu sprechen. Die Erfahrungen anderer können dabei helfen, eigene Anliegen zu formulieren und das Gespräch mit Partner:innen, Angehörigen und dem Behandlungsteam zu suchen.

Zugleich möchte PATIO Menschen zum Austausch bewegen und den Zugang zu Selbsthilfegruppen erleichtern. Die Verbindung von Selbsthilfe, Versorgung und Forschung soll sicherstellen, dass die Fragen und Bedürfnisse der Betroffenen auch bei der Entwicklung neuer Angebote Gehör finden.