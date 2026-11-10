Freude an der Arbeit: Neue Edenred-Studie erforscht wirtschaftliche Auswirkungen

Wien (OTS) -

Edenred, weltweit führender Anbieter von Mitarbeiter-Benefits und Lösungen für betriebliche Mobilität, präsentiert die Ergebnisse seines Global Workplace Joy Index. Die Studie untersucht erstmals die Freude am Arbeitsplatz auf Basis der Antworten von 17.450 Beschäftigten und 8.920 HR-Entscheider:innen in 27 Ländern. Mit einem Gesamtscore von 60 von 100 Punkten liegt Österreich leicht unter dem weltweiten Durchschnitt von 63 Punkten auf dem 18. Platz.

Der Edenred-Index misst anhand von zehn Kriterien, wie Beschäftigte ihren Arbeitsalltag erleben. Dazu zählen unter anderem Stolz auf die eigene Arbeit, Sinnhaftigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen, Anerkennung, Engagement, Erschöpfung und Frustration am Arbeitsplatz. Aus den Antworten wird ein Wert zwischen 0 und 100 errechnet, der drei Niveaus der Arbeitsfreude unterscheidet: niedrig, mittel und hoch.

Schwellenländer führen das Ranking an

Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen den 27 untersuchten Ländern. Mit einem Durchschnittswert von 73 Punkten führt Indien das Ranking an, dicht gefolgt von Mexiko und Peru mit jeweils 72 Punkten. Am Ende der Rangliste liegt Japan mit 47 Punkten. Besonders in den schnell wachsenden Volkswirtschaften Lateinamerikas ist die Arbeitsfreude hoch ausgeprägt, während sich die meisten europäischen Länder im Mittelfeld befinden.

Die Studie legt nahe, dass sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle Faktoren diese Unterschiede beeinflussen. In dynamischen Wachstumsregionen fördern wirtschaftlicher Aufschwung und die Aussicht auf sozialen Aufstieg häufig den Optimismus der Beschäftigten. In etablierten Volkswirtschaften hingegen können steigende Lebenshaltungskosten und höhere Erwartungen an Arbeitgeber die Wahrnehmung der Arbeit stärker belasten.

Demografische Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Unternehmensgröße haben laut Studie keinen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse. In einigen Ländern zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen Büroangestellten und systemrelevanten Mitarbeitenden. In Brasilien erzielen Beschäftigte im Büro beispielsweise um acht Punkte höhere Werte als Frontline-Mitarbeitende.

Arbeitsfreude stärkt Mitarbeiterbindung und Motivation

Weltweit gehen 94 Prozent der Beschäftigten mit hoher Arbeitsfreude davon aus, auch im kommenden Jahr noch bei ihrem aktuellen Arbeitgeber tätig zu sein. Bei Beschäftigten mit geringer Arbeitsfreude liegt dieser Wert lediglich bei 63 Prozent. Das entspricht einem Unterschied von 31 Prozentpunkten.

Zudem geben 73 Prozent der Mitarbeitenden mit hoher Arbeitsfreude an, heute produktiver zu sein als noch vor einem Jahr. Bei Beschäftigten mit niedriger Arbeitsfreude sagen dies lediglich 27 Prozent.

Auch wenn diese Ergebnisse keinen kausalen Zusammenhang belegen, verdeutlichen sie einen engen Zusammenhang zwischen Arbeitsfreude und zwei zentralen Herausforderungen für Unternehmen: der langfristigen Bindung von Mitarbeitenden sowie der Schaffung von Rahmenbedingungen für nachhaltige Leistungsfähigkeit.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen können erheblich sein. Laut Gallup verursachen unmotivierte Mitarbeitende weltweit Produktivitätsverluste von jährlich rund 8,8 bis 10 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig kostet die Neubesetzung einer nicht leitenden Position laut Daten der Society for Human Resource Management (SHRM) durchschnittlich zwischen 4.700 und 5.500 US-Dollar. Bereits geringe Verbesserungen bei der Mitarbeiterbindung können daher zu erheblichen Einsparungen bei Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten führen.

Anerkennung und Benefits bleiben wichtige Hebel

Die Studie zeigt außerdem, dass Arbeitsfreude durch konkrete Maßnahmen im Unternehmensalltag positiv beeinflusst werden kann. Beschäftigte, die im vergangenen Monat zumindest einmal Anerkennung oder Wertschätzung durch ihre Führungskraft erhalten haben, berichten deutlich häufiger von einer höheren Bindung an ihren Arbeitgeber (+13 Prozentpunkte) sowie einer gestiegenen Produktivität (+23 Prozentpunkte) gegenüber Mitarbeitenden, die keine Wertschätzung erfahren haben.

Ein weiterer wichtiger Hebel sind Mitarbeiter-Benefits. Beschäftigte mit hoher Arbeitsfreude erhalten im Durchschnitt fünf Zusatzleistungen, während Mitarbeitende mit niedriger Arbeitsfreude lediglich auf drei Benefits kommen.

Bei der Wahl eines neuen Arbeitsplatzes bleibt zwar das Gehalt der wichtigste Faktor und ist für 59 Prozent der Beschäftigten ausschlaggebend. Das Paket an Zusatzleistungen folgt jedoch bereits an zweiter Stelle mit 31 Prozent und liegt damit vor Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungsangeboten (26 Prozent).

HR-Abteilungen überschätzen die Zufriedenheit häufig

Die befragten HR-Entscheider:innen schätzen das Niveau der Arbeitsfreude ihrer Mitarbeitenden im Durchschnitt um rund 10 Prozent höher ein als diese selbst. Dieses Muster zeigt sich über nahezu alle untersuchten Indikatoren hinweg.

So glauben zwei Drittel der HR-Verantwortlichen, dass ihre Beschäftigten heute engagierter sind als noch vor einem Jahr. Tatsächlich stimmt dem jedoch nur rund ein Drittel der Mitarbeitenden zu.

Auch in Österreich zeigt sich eine deutliche Wahrnehmungslücke bei der Arbeitgeberempfehlung. Auf die Frage, wie wahrscheinlich es ist, den eigenen Arbeitgeber weiterzuempfehlen, vergeben österreichische Beschäftigte durchschnittlich 6,3 von 10 Punkten, während HR-Verantwortliche von 7,7 Punkten ausgehen. Die Differenz von 1,4 Punkten ist dabei relevant: die Bereitschaft, den eigenen Arbeitgeber weiterzuempfehlen, gilt als wichtiger Indikator für die Attraktivität einer Arbeitgebermarke.

Dass die Prioritäten von Unternehmen nicht immer mit den Erwartungen der Beschäftigten übereinstimmen, geht ebenso aus der globalen Studie hervor. HR-Verantwortliche nennen für das kommende Jahr vor allem Mitarbeiterentwicklung und Weiterbildung (33 %), Wellbeing und Gesundheit (26 %) und Einführung von KI-Lösungen (26 %) als Prioritäten. Für Mitarbeitende sind hingegen folgende Faktoren besonders wichtig für ihre Produktivität: Interessante und sinnstiftende Arbeit (23 %), sichtbarer Einfluss der eigenen Arbeit (23 %) und gute Beziehungen zu Kolleg:innen (22 %)

Besonders deutlich wird diese Wahrnehmungslücke beim Thema Künstliche Intelligenz. Während KI für HR-Abteilungen zu den wichtigsten Zukunftsthemen zählt, nutzen in Österreich lediglich 27 Prozent der Beschäftigten mindestens einmal pro Woche von ihrem Unternehmen freigegebene KI-Tools. Der globale Durchschnitt liegt bei 33 Prozent.

„Unsere Studie macht deutlich, dass Arbeitsfreude weit mehr ist als ein Wohlfühlfaktor. Sie steht in engem Zusammenhang mit Mitarbeiterbindung, Motivation und Produktivität und damit mit zentralen Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Gerade in Österreich sehen wir, dass Anerkennung im Arbeitsalltag und attraktive Zusatzleistungen einen spürbaren Unterschied machen können.Gleichzeitig zeigt die Studie, dass es in vielen Unternehmen noch eine Lücke zwischen den Erwartungen der Mitarbeitenden und den Prioritäten der Arbeitgeber gibt. Wer Arbeitsfreude nachhaltig fördern möchte, muss genau hier ansetzen und Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten sowie passende Benefits fest in der Unternehmenskultur verankern. Unternehmen, die heute in diese Bereiche investieren, stärken nicht nur ihre Arbeitgeberattraktivität, sondern verschaffen sich auch einen klaren Vorteil im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte“, erklärt Christoph Monschein, Geschäftsführer von Edenred Österreich.

Über Edenred

Edenred ist die führende digitale Plattform für Unternehmensdienstleistungen in den Bereichen Sozialleistungen und berufliche Mobilität. Das Unternehmen ist in 44 Ländern tätig und verbindet mehr als 60 Millionen Nutzer:innen mit über 2 Millionen Partnerhändlern über mehr als 1 Million Unternehmenskunden.

Edenred bietet digitale Lösungen für Mitarbeiter:innen (z.B. Essenszuschüsse, Geschenkkarten, Mobilität, Wellness), Flottenmanager:innen (z.B. Multi-Energie-, Wartungs-, Maut-, Park- und Pendlerlösungen) und Unternehmenszahlungen (z.B. virtuelle Karten). Getreu dem Leitbild der Gruppe, "Enrich connections. For good." verbessern diese Lösungen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Mitarbeiter:innenund verbessern das Leben von Berufskraftfahrenden. Sie fördern den Zugang zu gesünderen Lebensmitteln, umweltfreundlicheren Produkten und nachhaltigerer Mobilität. Zusätzlich steigern siedie Attraktivität und Effizienz von Unternehmen und beleben gleichzeitig den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft.

Die 12.000 Mitarbeiter:innen von Edenred setzen sich täglich dafür ein, die Arbeitswelt zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, das jeden Tag sicherer, effizienter und verantwortungsbewusster wird.

Im Jahr 2025 verwaltete die Gruppe dank ihrer einzigartigen Technologie-Plattform ein Geschäftsvolumen von 49 Milliarden Euro, hauptsächlich durch mobile Anwendungen, Online-Plattformen und Karten.Edenred ist an der Pariser Börse Euronext notiert und in den folgenden Indizes enthalten: CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good, DJSI Europe Index und DJSI World Index.Die in dieser Pressemitteilung erwähnten und dargestellten Logos und anderen Marken sind eingetragene Marken von Edenred S.A., ihren Tochtergesellschaften oder Dritten. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Eigentümer:innen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

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