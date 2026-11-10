KI-Nutzung unter Lehrkräften weit verbreitet

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz (KI) prägt zunehmend, wie wir arbeiten, uns informieren und Entscheidungen treffen. Auch im Bildungsbereich ist die Technologie längst präsent. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Marketagent im Auftrag des Österreichischen Bundesverlags (öbv) unter 994 Lehrkräften verschiedener Schulstufen. Demnach nutzen 81 Prozent der Befragten KI-Tools im Schulalltag.

Unterstützung im Berufsalltag

Wie vielfältig KI-Tools im Berufsalltag bereits eingesetzt werden, zeigt ein Blick auf die konkreten Anwendungsbereiche. 77 Prozent der Lehrkräfte verwenden sie zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien, 63 Prozent setzen die Tools für Recherche und Informationsaufbereitung ein, 56 Prozent für die Planung und Vorbereitung des Unterrichts. Jede zweite Lehrkraft (50 Prozent) nutzt sie zudem, um Materialien zu differenzieren und stärker auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen.

Neben den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten zeigt die Umfrage auch den wahrgenommenen Nutzen. Lehrkräfte empfinden den Einsatz insbesondere bei der Ideenfindung für den Unterricht und der effizienteren Erstellung von Materialien als hilfreich. Auch bei bestimmten beruflichen Aufgaben erleben sie dadurch eine Entlastung.

Vom Anwenden zum Vermitteln

Während KI für viele Lehrkräfte bereits zum Berufsalltag gehört, besteht bei der Vermittlung entsprechender Kompetenzen noch Unsicherheit. 62 Prozent der Befragten fühlen sich sicher im Umgang mit KI-Anwendungen. Wenn es darum geht, Schüler*innen auf einen kompetenten Umgang damit vorzubereiten, empfinden sich hingegen nur 40 Prozent als versichert genug.

Diese Unsicherheit bedeutet jedoch nicht, dass Lehrkräfte den Einsatz der Technologie aus dem Klassenzimmer fernhalten wollen. Im Gegenteil: 88 Prozent sprechen sich dafür aus, Schüler*innen die Nutzung der Tools im schulischen Kontext unter bestimmten Rahmenbedingungen zu erlauben. Chancen sehen die Befragten insbesondere in der Förderung von Medienkompetenz, der Motivation von Lernenden sowie in der individuellen Förderung und Inklusion. Darüber hinaus nennen sie selbstständiges Lernen und mehr Bildungsgerechtigkeit als mögliche positive Auswirkungen.

Klare Rahmenbedingungen

Dass Künstliche Intelligenz die Lehre nachhaltig beeinflusst, steht für die große Mehrheit der Lehrkräfte außer Frage: 97 Prozent erleben Auswirkungen auf ihren Unterricht. Mit dieser Entwicklung steigt auch der Bedarf an Orientierung und konkreter Unterstützung. Drei Viertel der Befragten (75 Prozent) wünschen sich klare Richtlinien für den Umgang mit KI, 73 Prozent praxisnahe Beispiele für einen sinnvollen Einsatz und 68 Prozent entsprechende pädagogische Materialien und Unterrichtsbeispiele.

„ Als Bildungsanbieter sehen wir unsere Rolle darin, Lehrkräfte bei den Veränderungen durch KI zu begleiten und ihnen Orientierung zu bieten. Mit praxisnahen, pädagogisch fundierten Materialien sowie regelmäßigen Webinaren zu KI im Schulalltag wollen wir sie dabei unterstützen, die Technologie sinnvoll und reflektiert in ihre Arbeit zu integrieren “, sagt Philipp Nussböck, Geschäftsführer des Österreichischen Bundesverlags.

Dass Schüler*innen reflektiert mit KI umgehen können, ist zentral. In Zukunft wird diese Kompetenz auch im schulischen Kontext eine stärkere Rolle spielen: Mit dem Schuljahr 2027/28 soll in der AHS-Oberstufe schrittweise das Fach „Informatik und Künstliche Intelligenz“ eingeführt werden. Für die befragten Lehrkräfte soll bei diesem neuen Fach nicht die bloße Anwendung der Technologie im Vordergrund stehen. Wesentlich ist für sie vielmehr, Schüler*innen zu einem kritischen Umgang mit KI-Systemen zu befähigen (84 Prozent), dafür zu sorgen, dass sie Chancen und Risiken einschätzen können (67 Prozent) und ein Bewusstsein für Datenschutz und eine verantwortungsvolle Nutzung von KI entwickeln (64 Prozent).

Die Studie entstand im Rahmen des Consumer Research Awards, einer gemeinsamen Initiative von Marketagent und dem Masterstudiengang Consumer Research & Data Driven Marketing der Fachhochschule Wiener Neustadt.

