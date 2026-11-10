AB MORGEN AK Wien Bildungsinfotage: So finden Junge ihren Bildungsweg

Wien (OTS) -

Die Entscheidung über Bildung und Beruf ist eine der wichtigsten. Die Arbeiterkammer Wien hilft dabei. Gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien veranstaltet sie die AK Bildungsinfotage von 11. bis 14. November in Wien für Jugendliche, die mit der achten Schulstufe vor der großen Weggabelung auf ihrem Bildungsweg stehen. Bei zahlreichen Infoständen und Workshops im AK Wien Bildungsgebäude können sich die Besucher:innen direkt über weiterführende Schulen, Lehrausbildungen und Berufe informieren. Freitag und Samstag ist Familienprogramm.

Wer zu den Bildungsinfotagen ins AK Wien Bildungsgebäude kommen will, muss sich dafür nur unter http://bildungsinfotage.ak.at anmelden. Und am besten finden die Besucherinnen und Besucher bereits vor den Bildungsinfotagen heraus, welcher Interessenstyp sie sind – vom Typ Gestalterin oder Gestalter bis hin zum Typ Helferin oder Helfer. Das geht mit der App Jopsy von der AK, zu finden im App Store, auf Google Play oder im Web unter http://www.jopsy.at.

Dann gibts für jeden Typ maßgeschneiderte Infos – über weiterführende Schulen, Lehre und Berufe, die zu den eigenen Interessen passen. Alle weiterführenden Schultypen stellen sich vor. Auch die AK, das Arbeitsmarktservice, die Bildungsdirektion Wien und andere Einrichtungen beraten Jugendliche aus der Mittelschule und der Unterstufe der Gymnasien, ihre Eltern und ihre Lehrer:innen.

Ein Höhepunkt ist die „Probiers hier!“-Zone: Hier können die Jugendlichen praktisch tätig werden, viel ausprobieren und dadurch unterschiedliche Berufsbilder kennenlernen: von Green Jobs bis hin zu künstlerischen oder technischen Berufen.

Beim Familienprogramm am Freitag und am Samstag können sich Eltern Tipps und Infos holen, wie sie ihre Kinder bei der Berufs- und Bildungswahl am besten unterstützen.

AK Bildungsinfotage

Infos und Anmeldung unter http://bildungsinfotage.ak.at

Mittwoch, 11. November, bis Samstag, 14. November 2026

für Schulklassen: Mittwoch bis Freitag, 8:30-14:30 Uhr

für Familien: Freitag, 14:30 bis 17 Uhr, Samstag, 10 bis 17 Uhr

AK Wien Bildungsgebäude, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien