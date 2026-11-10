Totschnig: „Heimische Bioenergie ist Klimaschutz und Krisenvorsorge zugleich“

Wien (OTS) -

Wie kann die Bioenergie ihre Stärken künftig noch besser ausspielen? Welche Rahmenbedingungen braucht die Branche, um weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung, zum Klimaschutz und zur wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs zu leisten? Diese Fragen standen am 9. November im Mittelpunkt eines Unternehmensdialogs, zu dem Forst- und Klimaminister Norbert Totschnig führende Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Bioenergiebranche eingeladen hatte. Ziel des Austauschs war es, aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven gemeinsam zu beleuchten und konkrete Vorschläge zur Stärkung der Bioenergie in Österreich zu diskutieren.



„Die geopolitischen Krisen der vergangenen Jahre und die aktuellen Entwicklungen führen uns deutlich vor Augen, dass die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten auch ein Sicherheitsrisiko ist. Wir beziehen rund zwei Drittel unserer Energie aus dem Ausland. Umso wichtiger ist es, unsere eigenen Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Bioenergie ist dabei ein entscheidender Faktor: Sie ist heimisch, lagerfähig und jederzeit einsatzbereit. Was im eigenen Wald wächst, kann uns niemand abdrehen. Damit ist heimische Bioenergie Klimaschutz und Krisenvorsorge zugleich“, so Forst- und Klimaminister Norbert Totschnig.



Bioenergie stärkt Versorgungssicherheit und regionale Wertschöpfung

Bioenergie ist eine der wichtigsten erneuerbaren Energiequellen in Österreich. Im Unterschied zu wetterabhängigen erneuerbaren Energiequellen kann Biomasse über längere Zeiträume gelagert und bedarfsgerecht eingesetzt werden. Grundlage für die langfristige Versorgung mit heimischer Holzbiomasse ist eine nachhaltige und aktive Waldbewirtschaftung, die entscheidend zur Entwicklung klimafitter Wälder beiträgt. Dezentrale Heizwerke und Wärmenetze tragen dazu bei, die Energieversorgung in den Regionen zu sichern und kritische Infrastruktur widerstandsfähiger gegenüber Krisen zu machen. Gleichzeitig schafft die Nutzung heimischer Biomasse Wertschöpfung und Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Bioenergie ist dabei eine wichtige Säule der Bioökonomie, die durch die stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe fossile Ressourcen ersetzt. Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe eröffnen sich neue Perspektiven: Neben der Bereitstellung von nachhaltiger Biomasse können sie sich zum regionalen Energiedienstleister entwickeln.



Unternehmensdialog als Grundlage für weitere Maßnahmen

Im Vorfeld des Unternehmensdialogs waren Unternehmen entlang der gesamten Bioenergie-Wertschöpfungskette eingeladen, ihre Einschätzungen und Vorschläge schriftlich einzubringen. Die Vorschläge werden nun von den Fachabteilungen des BMLUK geprüft und fließen in die weitere fachliche und politische Arbeit ein. Die Ergebnisse werden an die Unternehmen übermittelt.



klimaaktiv unterstützt die nachhaltige Nutzung von Bioenergie

Mit klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundes, unterstützt das BMLUK die Weiterentwicklung einer effizienten und nachhaltigen Bioenergienutzung. Eine wichtige Grundlage dafür liefert die jährlich erstellte Analyse „Holzströme in Österreich“. Sie bildet die Mengenströme des Rohstoffs Holz von der Aufbringung über die Verarbeitung bis zur stofflichen und energetischen Nutzung ab. Die Daten schaffen Transparenz über die Verwendung von Holz und liefern eine fundierte Grundlage für klima- und energiepolitische Entscheidungen. Mit dem Programm „klimaaktiv Heizwerke und Wärmenetze“ (QM Heizwerke) leistet klimaaktiv zudem einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Verbesserung der Qualität und Effizienz von Biomasse-Nahwärmeanlagen.



Über klimaaktiv

klimaaktiv vermittelt und verbreitet das „Gewusst Wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energieeffizienz, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, Klimakommunikation, Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement. Die klimaaktiv Expertinnen und Experten bieten vielfältige Informations- und Unterstützungsangebote für Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen. klimaaktiv.at

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