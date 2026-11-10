Gleichstellung als gesellschaftliche Priorität: 1. LEA-Gleichstellungsforum bringt bundesweite Stakeholder:innen zusammen

Wien (OTS) -

Mit dem LEA-Gleichstellungsforum initiiert der Österreichische Frauenfonds LEA ein partizipatives Veranstaltungsformat und schafft einen fachübergreifenden Dialograum, Vernetzungsmöglichkeit und bundesweiten Schulterschluss zu Gleichstellungsfragen.

Bei der ersten Ausgabe des Forums am 9. November 2026 in Wien diskutierten 80 Expert:innen aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur über die Herausforderung, Gleichstellung angesichts multipler Krisen und erstarkender antifeministischer Strömungen als politische und gesellschaftliche Priorität zu positionieren.

Nach Fachimpulsen durch Nadja Bergmann (L&R Sozialforschung), Lisa-Marie Fassl (Fund F, Female Founders), Sophie Hansal (Dachverband Frauen- und Mädchenberatung), Christine Mayrhuber (WIFO) und Manuela Vollmann (ABZ*AUSTRIA, Gleichstellungsrat) identifizierten die anwesenden Expert:innen in Dialoggruppen wirkungsvolle Hebel für interdisziplinäre Synergien und Kooperationsansätze der gemeinsamen Gleichstellungsarbeit.

LEA-Direktorin Gabriele Költringer über die Ergebnisse des Forums: „ Tatsächliche Gleichstellung erfordert mehr als gleiche Rechte, Sensibilisierung und höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen. Entscheidend ist, bezahlte und unbezahlte Arbeit geschlechtergerecht zu organisieren, die Segregation am Arbeitsmarkt zu verringern, veraltete Rollenbilder so früh wie möglich aufzubrechen, unterschiedliche Lebensrealitäten mitzudenken und konsequent für Sichtbarkeit und Teilhabe von Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen einzustehen. “

Die Ansprache breiter Zielgruppen und aller Geschlechter ist wesentlich und gelingt einerseits durch die selbstverständliche Berücksichtigung von Intersektionalität, Mehrfachdiskriminierung und regionalen Kontexten, andererseits durch chancenorientierte Gleichstellungskommunikation, die den gesamtgesellschaftlichen Gewinn in den Mittelpunkt stellt.