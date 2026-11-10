KI in Österreichs Verwaltung: Zwischen Effizienzsteigerung, Sparzwang und Datenschutz

Wien (OTS) -

Austriacard ermöglicht Behörden und dem öffentlichen Sektor einen schrittweisen und sicheren Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI). Dies bringt eine Verbesserung des Bürgerservices und eine Entlastung für die Verwaltung.

Städte und Gemeinden in ganz Österreich müssen sparen und dennoch effizienter werden. Wachsende Aufgabenbereiche und komplexe gesetzliche Anforderungen stellen die Verwaltung gleichzeitig vor große Herausforderungen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz könnte den öffentlichen Sektor entlasten, doch nicht jede KI-Anwendung ist für Ämter und Behörden geeignet.

Kostendruck und wachsende Aufgaben sprechen für KI-Einsatz in der öffentlichen Verwaltung

Sowohl in Unternehmen als auch in der öffentlichen Hand müssen dabei jedoch Datenschutz und Datensouveränität im Vordergrund stehen. Nur dann ist es rechtskonform möglich, Prozesse zu vereinheitlichen, Kosten zu sparen, Abläufe zu beschleunigen und damit die Verwaltung organisatorisch spürbar zu entlasten.

Für öffentliche Einrichtungen gelten besondere Vorgaben und Anforderungen bei Datenschutz und Serversicherheit. Deshalb ist nicht jede Anwendung von künstlicher Intelligenz für staatliche Institutionen geeignet. Veranschaulicht wurde das auch durch einen aktuellen Vorfall rund um die Vorarlberger Landes-KI „VOKI“. Wie inzwischen bekannt wurde, basiert diese auf der chinesischen Sprachmodell-Familie Qwen und spielte bei Anfragen chinesische Propaganda aus.

Wo Daten gespeichert werden, entscheidet über Souveränität und Sicherheit

Der Fall rückt die Datensouveränität Österreichs und Europas in den Fokus. Entscheidend ist nicht nur, wo Informationen gespeichert und genutzt werden, sondern auch, wie KI-Modelle „trainiert“ werden und wer die Kontrolle über die Daten hat.

Genau diese Fragen standen daher bei der KI-Fachkonferenz „AI Cities Austria“, die am 3. November 2026 im Klima- und Innovationsforum der Stadt Wien stattfand, im Mittelpunkt. Die Veranstaltung trug das Motto „KI in der Verwaltung“ und richtete sich an Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie kommunale Unternehmen. Vorgestellt wurden Lösungen, die speziell für öffentliche Einrichtungen geeignet sind und Datenhoheit garantieren.

Austriacard sieht Risiko durch Datenzugriff von Drittstaaten

Zu den Vorreitern in diesem Bereich zählt Austriacard (Austriacard Holdings AG). Das international tätige Technologieunternehmen hat mit GaiaB eine eigene KI-Plattform entwickelt, die sich besonders gut für die öffentliche Hand eignet.

Christos Rizos, Group Business Development Director, AI & Digital Solutions von Austriacard, leitete bei „AI Cities Austria“ dazu einen eigenen Experten-Workshop: „ Solange öffentliche Einrichtungen und Betriebe auf die Plattformen und Dienste nicht-europäischer Betreiber zurückgreifen, laufen sie Gefahr, dass Drittländer und ausländische Behörden auf ihre Daten zugreifen. Daher ist es besonders wichtig, auf Lösungen zu setzen, die lokal oder in einer europäisch gehosteten Cloud betrieben werden. “

KI-Anwendungen von Austriacard auch für kleine Gemeinden

Überraschend für die Workshop-Teilnehmenden war, dass GaiaB, die KI-Plattform von Austriacard, selbst für kleine Gemeinden und einzelne Verwaltungsabteilungen nutzbar und kostengünstig ist. Zu den konkreten Anwendungsbeispielen zählen etwa die Unterstützung bei:

Bürgeranfragen

Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Rechnungen für Gebühren und Abgaben (Abgabeneinhebung)

Einschulung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst

Einhaltung von Qualitätsstandards

computergestützte Bildauswertung für den Katastrophenschutz (beispielsweise bei Waldbränden)

Teil- bis Vollautomatisierung verbessert Bürgerservice und entlastet Verwaltung

Die Teil- bis hin zur Vollautomatisierung dieser Tätigkeiten unterstützt öffentliche Einrichtungen beim Bürokratieabbau und beschleunigt Verwaltungsabläufe und Amtswege. Davon profitiert auch die Bevölkerung unmittelbar.

Schrittweiser Einstieg in KI-Anwendung möglich

Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz benötigt Expertenwissen bei der Implementierung. Deswegen bietet Austriacard individuelle Beratung und ermöglicht einen schrittweisen Einsatz seiner KI-Plattform, der bei Bedarf kontinuierlich ausgebaut werden kann.

Rudolf Enz, Head of Sales DACH von Austriacard: „ Durch die flexiblen Anpassungsoptionen von GaiaB ist es uns möglich, unseren Kunden auch kleinere Testumgebungen aufzusetzen und rasch und effizient zu starten. Wächst der Bedarf, lässt sich die Plattform bis zur Speicherung und Verarbeitung mehrerer Petabytes an Daten ausbauen. “

Über GaiaB, die KI-Plattform von Austriacard für öffentliche Verwaltung und Unternehmen

GaiaB ist die KI-Plattform von Austriacard und eignet sich aufgrund seiner sicheren Applikation sowohl für Unternehmen als auch für öffentliche Einrichtungen: www.austriacard.com/gaiab-platform. Die Speicherung der Daten erfolgt DSGVO-konform. Der technische Aufwand der Installation ist gering, wodurch auch Einrichtungen ohne eigene IT-Abteilungen GaiaB rasch einsetzen können. Dabei vereint die KI-Lösung das „GaiaB Agentic Environment“ (KI-Lösungen entwickeln und erleben), das „GaiaB AI OS“ (steuern, verwalten und betreiben) sowie eine flexible Infrastruktur.

Die Plattform ist in drei Bereitstellungsmodellen verfügbar:

als „GaiaB-Appliance“, bei der Austriacard sowohl die Hardware als auch die Software bereitstellt,

als „GaiaB as a Service“, bei dem die Software in der sicheren europäischen Cloud von Austriacard betrieben wird,

als maßgeschneiderte Lösung in der Infrastruktur des Kunden.

Ein abgeschotteter Betrieb („Air-Gapped“), bei dem keinerlei Daten ins Internet oder an Dritte übertragen werden, lässt sich bei den lokal gehosteten Varianten einrichten. Bei GaiaB fallen zudem keine Gebühren pro KI-Anfrage („Token“) an. Die Kosten richten sich nach der eingesetzten Infrastruktur und steigen nicht automatisch mit der Nutzung.



ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter.