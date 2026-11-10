  • 10.11.2026, 09:00:46
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Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Girokontomodelle der bank99 erneut auf Platz 1

Girokontomodelle der bank99 erneut auf Platz 1

Bei der bank99 legen wir großen Wert darauf, Produkte zu fairen Preisen anzubieten und auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Dass wir nun erneut durch die ÖGVS für das beste Preis-Leistung-Verhältnis ausgezeichnet wurden, macht uns sehr stolz. Ob digital oder persönlich, mit unserem Online-Banking sowie den rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern in ganz Österreich begleiten wir unsere Kund*innen in jeder Lebenssituation.

Bernhard Hohenegger (Vorstand Markt bank99)

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Wien (OTS) - 

Im Rahmen der unabhängigen Studie „Österreichs beste Girokonten 2026“ der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) setzte sich die bank99 mit ihrem Angebot gegen 14 weitere Filialbanken durch und erzielte in der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis erneut den ersten Platz. Schon im Jahr 2024 wurden die bank99-Girokontomodelle in dieser Kategorie prämiert.

Für Kund*innen in jeder Lebenslage da zu sein, das ist der Anspruch der bank99. Und dass das Angebot der bank99 positiv bei den Kund*innen ankommt, bestätigt erneut eine unabhängige Befragung der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS). Die drei Girokontomodelle smartkonto99, balancekonto99 und topkonto99 setzen unterschiedliche Schwerpunkte je nach Kund*innenbedürfnis: Das smartkonto99 eignet sich für Personen, die ihre Bankgeschäfte am liebsten digital abwickeln und eine kostengünstige Lösung suchen. Das balancekonto99 und das topkonto99 bieten neben dem Online-Banking zusätzliche Services, etwa unlimitierte Bargeldbehebungen und Transaktionen im Selbstbedienungs-Bereich (SB). Beim topkonto99 sind auch sämtliche Schalterservices inkludiert.

Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99: Bei der bank99 legen wir großen Wert darauf, Produkte zu fairen Preisen anzubieten und auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Dass wir nun erneut durch die ÖGVS für das beste Preis-Leistung-Verhältnis ausgezeichnet wurden, macht uns sehr stolz. Ob digital oder persönlich, mit unserem Online-Banking sowie den rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern in ganz Österreich begleiten wir unsere Kund*innen in jeder Lebenssituation.

Bei der unabhängigen Befragung der ÖGVS wurden insgesamt 14 Filialbanken anhand von 22 verschiedenen Kriterien bewertet, die in sieben Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis, Transparenz, Online-Banking, Banking-App, Service, Beratung und Kundenvertrauen zusammengefasst wurden. Insgesamt wurden mehr als 2.100 Unternehmensbewertungen von Österreicher*innen im Juni 2026 abgegeben.

Fakten auf einen Blick

(Stand: November 2026)

  • Anlass / Thema: bank99 erzielt bei der unabhängigen Studie „Österreichs beste Girokonten 2026“ in der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis erneut den ersten Platz.
  • Produkt / Service / Objekt: Die drei Girokontomodelle smartkonto99, balancekonto99 und topkonto99 setzen unterschiedliche Schwerpunkte je nach Kund*innenbedürfnis.
  • Besonderheit / Technologie: Das balancekonto99 und das topkonto99 bieten neben dem Online-Banking zusätzliche Services, etwa unlimitierte Bargeldbehebungen und Transaktionen im Selbstbedienungs-Bereich (SB); beim topkonto99 sind auch sämtliche Schalterservices inkludiert.
  • Kennzahlen: Insgesamt wurden 14 Filialbanken anhand von 22 verschiedenen Kriterien in sieben Kategorien bewertet.
  • Kennzahlen: Mehr als 2.100 Unternehmensbewertungen von Österreicher*innen wurden im Juni 2026 abgegeben.
  • Quelle/Partner: bank99; Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS)

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