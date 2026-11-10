Schlafstörungen bleiben in Österreich oft unbehandelt

Wien (OTS) -

Rund jede fünfte Person in Österreich leidet unter Schlafproblemen, viele Menschen sind von chronischer Insomnie betroffen oder haben mit klinisch relevanten Symptomen von Schlafstörungen zu kämpfen. Das kürzlich in Wien präsentierte „Weißbuch Schlafmedizin“ zeigt, dass diese Erkrankungen jährlich Kosten von über 10 Milliarden Euro verursachen. Angesichts einer hohen Dunkelziffer an Erkrankten und massiven regionalen Versorgungsunterschieden fordern Expert:innen dringend Reformen.

Schlafstörungen bleiben oft unbehandelt, in Österreich hat etwa die Hälfte der Menschen mit chronischer Insomnie noch nie professionelle Hilfe gesucht. Gleichzeitig sind heute mehr Patient:innen in häuslicher Langzeittherapie als noch vor ein paar Jahren: Bei der PAP-Therapie (Schlafapnoe) stieg die Zahl der Patient:innen zwischen 2021 und 2025 von 64.879 auf 74.422. Diese Daten der Plattform Home Care Provider wurden nun erstmals im „Weißbuch Schlafmedizin“ veröffentlicht.

„Die im Schlaf ablaufenden komplexen Vorgänge dienen der Wiederherstellung des körperlichen Gleichgewichts von Stoffwechsel- und Hormonprozessen, der Unterstützung des Immunsystems, der Festigung von Gedächtnisinhalten und auch den Reparatur- und Erneuerungsmechanismen in den Zellen“, so Priv.-Doz. Dr. Michael Saletu, Neurologe, Fachstimme des Weißbuchs Schlafmedizin und Past-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung (ÖGSM).

Hohe volkswirtschaftliche Kosten

Wenn erholsamer Schlaf fehlt, hat das Auswirkungen – nicht nur auf die Betroffenen selbst. Die volkswirtschaftlichen Kosten von Schlafstörungen belaufen sich laut einer Modellrechnung für 2019 auf 10,1 Milliarden Euro jährlich – rund 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Den größten Anteil daran haben Schlafapnoe (5,11 Milliarden Euro), Insomnie (3,28) und das Restless-Legs-Syndrom (1,70).

„In meiner Tätigkeit erlebe ich tagtäglich, wie tiefgreifend chronische Schlafprobleme das Leben der Betroffenen beeinträchtigen. Sie fragmentieren nicht nur die Nacht, sondern belasten kognitive Leistungen, körperliche und psychische Gesundheit, die berufliche Leistungsfähigkeit und nicht zuletzt die partnerschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe“, so Dr.in Doris Moser, klinische Psychologin und Generalsekretärin der ÖGSM- Fachstimme des obigen Weißbuchs Schlafmedizin.

Dass trotz dieser Belastungen Diagnosen oft gar nicht oder erst spät erfolgen, liegt möglicherweise auch an regionalen Versorgungsunterschieden: Ein Bundesländer-Vergleich, der nun ebenfalls im „Weißbuch Schlafmedizin“ veröffentlicht wurde, zeigt einen Flickenteppich bei der Vergütung der ambulanten Polygraphie durch die ÖGK: Während für dieses Schlaf-Monitoring zu Hause in Oberösterreich 90,58 Euro abgerechnet werden können, sind es in Wien 70,75 Euro und im Burgenland 50 Euro. In Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg ist diese Leistung gar nicht abrechenbar.

Entsprechend fordern die ÖGSM und viele der für das „Weißbuch Schlafmedizin“ befragten Expert:innen Reformen ein: Es brauche mehr ambulante und digitale Versorgung, einheitliche Tarife und eine schlafmedizinische Bedarfsplanung.

Weitere Informationen

Nachbericht AHF-NetUp des Austrian Health Forum (AHF) zum Thema „Eine Schlafstörung kommt selten allein: www.austrianhealthforum.at/netups/eine-schlafstoerung-kommt-selten-allein/

Über das „Weißbuch Schlafmedizin“

Das „Weißbuch Schlafmedizin“ wurde von HÖRHAN Strategy Consultants im Auftrag der Plattform Home Care Provider und des Biopharmazeutik-Unternehmens Idorsia erarbeitet und im Rahmen eines AHF-NetUps des Austrian Health Forums präsentiert.

Über HÖRHAN Strategy Consultants und das Austrian Health Forum

HÖRHAN Strategy Consultants berät zu Strategien für Gesundheit in Österreich. Gemeinsam mit dem Austrian Health Forum (AHF) wird die Vision einer vernetzten und zukunftsorientierten Gesundheitsbranche vorangetrieben. Das AHF hat sich als führende Denkfabrik des heimischen Gesundheitssystems etabliert, bei den beiden Kongressen in Schladming und Gastein sowie den zahlreichen AHF-NetUps in Wien versammeln sich jährlich rund 1.000 Expert:innen aus dem Gesundheitsbereich.