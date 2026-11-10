FW-Schachner: Bauwirtschaft braucht leistbare Kredite und nicht noch mehr Belastungen!

Wien (OTS) -

Die österreichische Bauwirtschaft steht weiterhin massiv unter Druck. Seit 2021 hat die Branche mehr als 20.000 Beschäftigte verloren. Gleichzeitig hat sich die Zahl der bewilligten Wohnungen in neuen Gebäuden nahezu halbiert. Während unsere Betriebe dringend Aufträge brauchen, erschweren hohe Kosten und zusätzliche Finanzierungshürden notwendige Investitionen.

Besonders kritisch sieht René Schachner, MSc Wohnbausprecher der Freiheitlichen Wirtschaft die verschärften Kapitalvorgaben der FMA für Banken bei gewerblichen Immobilienfinanzierungen. Der sogenannte sektorale Systemrisikopuffer (sSyRP) beträgt seit Juli 2026 bereits zwei Prozent und soll ab Juli 2027 auf 3,5 Prozent steigen. Die FMA verpflichtet damit Banken dazu, Kredite für Gewerbeimmobilien mit deutlich mehr Eigenkapital von Finanzierungskunden zu unterlegen.

Selbst das WIFO warnt davor, dass diese Maßnahme Bauinvestitionen weiter bremsen und den Druck auf die Mietpreise im gewerblichen Bereich erhöhen kann.

Für die Freiheitliche Wirtschaft (FW) ist klar: Wer die Bauwirtschaft wieder in Schwung bringen will, muss Investitionen ermöglichen, statt neue Hürden aufzubauen. Dazu braucht es eine Überprüfung pauschaler Kreditauflagen, raschere Bauverfahren, einfachere Bauordnungen, niedrigere Lohnnebenkosten und steuerliche Anreize für private Investitionen. Banken müssen Risiken verantwortungsvoll bewerten können, ohne wirtschaftlich sinnvolle Projekte unnötig zu erschweren.

Schachner dazu: „Unsere Bauwirtschaft braucht endlich wieder Perspektiven statt immer neuer Vorschriften von der FMA! Wer investieren, bauen und Arbeitsplätze schaffen will, darf nicht ständig ausgebremst werden. Wir brauchen leistbare und vor allem rasche Finanzierungen, weniger Bürokratie und eine Wirtschaftspolitik, die Leistung ermöglicht, statt sie zu behindern. Österreich braucht wieder mehr Baukräne statt noch mehr Hürden durch Beamte in der FMA!“